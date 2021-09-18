В Японии учёные создали третью "человеческую" руку

Учёные из Японского передового института науки и технологий и Токийского университета создали роботизированную конечность AugLimb. Проект может стать "третьей рукой" для человека в целях облегчения труда. Об этом сообщает портал Tech Xplore.

"Мы заинтересованы в технологиях увеличения человека, которые направлены на расширение возможностей человека с помощью информационных и робототехнических подходов", — рассказал один из авторов разработки.

По словам специалистов, конечность умеет увеличиваться в размерах до 25 сантиметров и захватывать различные объекты, находящиеся поблизости к хозяину. Тем не менее сама же конструкция имеет компактную форму. А небольшой вес позволяет пользоваться рукой даже детям. Разработчики отметили, что третью конечность можно приспособить во время приготовления еды или уборки. Не исключено, что роботизированная рука станет хорошим помощником в медицинской сфере.

Пока что третья рука представлена в виде прототипа. Так, в настоящий момент ею можно управлять только вручную, но авторы проекта ищут альтернативные способы манипуляции. Учёные планируют усовершенствовать руку, чтобы сделать её "более эффективной и коммерчески жизнеспособной".

"В наших будущих исследованиях мы хотели бы изучить эффективные способы управления AugLimb с помощью биологической информации, такой как сигналы электромиографии (ЭМГ) от мышц или методы электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которые обнаруживают мозговые волны", — сообщил учёный.