Климатолог предупредил россиян о сильных морозах этой зимой

В России ожидается холодная зима из-за влияния антициклонов. Об этом предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

"Предполагать можно, что зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались. И сейчас похолодание — это влияние арктического антициклона. Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы", — приводит Ura.ru слова эксперта.

Терешонок отметил, что в Европе происходит то же самое. Он предположил, что холода будут от Ла-Манша до Урала. Для Сибири и Якутии же это привычные дело.

Вместе с тем, по словам директора климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексея Кокорина, есть надежда на то, что зимы будут становиться теплее из-за глобального потепления, хоть это "постепенный и медленный процесс". Следовательно, стоит ожидать переменчивую погоду.

"Будет более активное перемещение воздушных масс по направлению Юг — Север, Север — Юг. То есть погода будет более неустойчивой", — отметил Кокорин.