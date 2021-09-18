33 учёных победили в треке "Наука" конкурса "Лидеры России"

Определены победители трека "Наука" четвёртого сезона конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Финалистами стали 33 российских учёных из 15 регионов страны, сообщила пресс-служба конкурса.

"Победителями трека "Наука" стали 33 участника из 15 регионов России. 14 победителей из Москвы, три победителя из Тюменской области, по два победителя из Ивановской, Кировской, Самарской областей, по одному победителю из Севастополя, Республики Дагестан, Иркутской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской областей. В суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году, прошло 18 победителей", — заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Отмечается, что финал "Науки" был организован в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" 17–18 сентября. По словам помощника президента России Андрея Фурсенко, одной из задач трека является привлечение внимания к науке россиян, в том числе и тех, кто состоялся как руководители и готов реализовывать крупные проекты.

"Наука меняется, и от управленцев в этой сфере требуются новые компетенции. Требуется воля научного сообщества, инициатива должна идти от вас. В этом сезоне конкурса было много сильных участников, поэтому в Год науки и технологий мы решили расширить список победителей трека. Но главный результат, который вы получите от конкурса, — это, конечно, не сертификаты победителей, а возможность попасть в сообщество, которое возникло в эти дни", — заявил Фурсенко в ходе обращения к конкурсантам.

Сообщается, что все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировку в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях. В то же время министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что на сегодняшний день актуальна проблема нехватки лидеров. Поэтому он сам просматривает резюме успешных участников конкурса. Министр также отметил, что важен тот факт, как человек развивается до и после победы.

Ранее стало известно, что участники третьего сезона "Лидеров России" одержали победу в "Битве сезонов". Управленцы решали практические задачи, предложенные региональными властями и крупнейшими российскими компаниями.