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Харламов и Катя Ковальчук впервые вышли в свет как пара и рассказали о романе

Комик признался, что его похудение на 17 килограммов — в том числе результат влюблённости. "Не идти же в форме жижи" рядом с девушкой, пояснил Гарик.

18 сентября, 19:32

Фото © LIFE

Гарик Харламов с возлюбленной Катей Ковальчук на открытии собственной закусочной. Видео © LIFE

Комик Гарик Харламов привёл актрису из "Гусара" Катю Ковальчук на открытие собственной закусочной в Москве, перестав скрывать отношения. В беседе с журналистами он заявил, что их роман "не такой уж новый", и подтвердил догадки о том, что сбросил 17 килограммов ради новой девушки.

"Роман-то уже не такой новый. То есть какое-то время мы встречаемся, да", — подчеркнул Харламов.

Юморист, весивший 115 килограммов, в последние месяцы сильно похудел. По его признанию, изменения в облике связаны в том числе и с любовными отношениями. Гарик указал, что мужчина должен быть стройный, а не идти в форме "жижи" рядом с возлюбленной. Как признался Харламов, в его случае всё усугубляла природная лень.

Сама же Екатерина Ковальчук считает, что распространяться о личной жизни не стоит, и от комментариев на этот счёт воздерживается.

"Счастье любит тишину", — заявила Лайфу девушка.

Пора худеть к лету: Харламов высмеял своих полных коллег, показав их лучшую версию без лишнего веса

Пора худеть к лету: Харламов высмеял своих полных коллег, показав их лучшую версию без лишнего веса

В романе с артисткой юмориста заподозрили ещё в прошлом году. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал "Гусар", где Харламов и Ковальчук исполнили главные роли. Но первое время комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус.

Гарик Харламов и Катя Ковальчук подогрели слухи о романе появлением на футбольном матче

Гарик Харламов и Катя Ковальчук подогрели слухи о романе появлением на футбольном матче

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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