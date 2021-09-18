Харламов и Катя Ковальчук впервые вышли в свет как пара и рассказали о романе
Комик признался, что его похудение на 17 килограммов — в том числе результат влюблённости. "Не идти же в форме жижи" рядом с девушкой, пояснил Гарик.
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Гарик Харламов с возлюбленной Катей Ковальчук на открытии собственной закусочной. Видео © LIFE
Комик Гарик Харламов привёл актрису из "Гусара" Катю Ковальчук на открытие собственной закусочной в Москве, перестав скрывать отношения. В беседе с журналистами он заявил, что их роман "не такой уж новый", и подтвердил догадки о том, что сбросил 17 килограммов ради новой девушки.
"Роман-то уже не такой новый. То есть какое-то время мы встречаемся, да", — подчеркнул Харламов.
Юморист, весивший 115 килограммов, в последние месяцы сильно похудел. По его признанию, изменения в облике связаны в том числе и с любовными отношениями. Гарик указал, что мужчина должен быть стройный, а не идти в форме "жижи" рядом с возлюбленной. Как признался Харламов, в его случае всё усугубляла природная лень.
Сама же Екатерина Ковальчук считает, что распространяться о личной жизни не стоит, и от комментариев на этот счёт воздерживается.
"Счастье любит тишину", — заявила Лайфу девушка.
В романе с артисткой юмориста заподозрили ещё в прошлом году. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал "Гусар", где Харламов и Ковальчук исполнили главные роли. Но первое время комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус.
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