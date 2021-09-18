Харламов и Катя Ковальчук впервые вышли в свет как пара и рассказали о романе

Гарик Харламов с возлюбленной Катей Ковальчук на открытии собственной закусочной. Видео © LIFE

Комик Гарик Харламов привёл актрису из "Гусара" Катю Ковальчук на открытие собственной закусочной в Москве, перестав скрывать отношения. В беседе с журналистами он заявил, что их роман "не такой уж новый", и подтвердил догадки о том, что сбросил 17 килограммов ради новой девушки.

"Роман-то уже не такой новый. То есть какое-то время мы встречаемся, да", — подчеркнул Харламов.

Юморист, весивший 115 килограммов, в последние месяцы сильно похудел. По его признанию, изменения в облике связаны в том числе и с любовными отношениями. Гарик указал, что мужчина должен быть стройный, а не идти в форме "жижи" рядом с возлюбленной. Как признался Харламов, в его случае всё усугубляла природная лень.

Сама же Екатерина Ковальчук считает, что распространяться о личной жизни не стоит, и от комментариев на этот счёт воздерживается.

"Счастье любит тишину", — заявила Лайфу девушка.