Иммунолог назвала полезное свойство пандемии коронавируса

Столкновения с вирусами, в том числе CоViD-19, становятся для человечества эволюционным шагом. На новом этапе организм приобретает навык борьбы с инфекциями определённого типа. Об этом Ura.ru рассказала врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"Любое столкновение с вирусами для человека — это эволюция. Только, как и полагается по законам эволюции, вопрос такой: справиться ли с этим человек или нет?" — объяснила медик.

Организм после встречи с вирусом и победы над ним обретает новое свойство, которое помогло ему выздороветь. Новый навык борьбы с такими типами вирусов остаётся в генетической памяти человека, объяснила специалист.

"Это эволюционный скачок. Эти свойства, которые помогли организму бороться с новым типом вируса, может быть, позволят и с другими похожими вирусами бороться. Это интересная штука с точки зрения биологии. Мы что-то приобретаем, как-то развиваемся", — уточнила иммунолог.