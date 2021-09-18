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Иммунолог назвала полезное свойство пандемии коронавируса

С точки зрения биологии эволюционный скачок — штука интересная, пояснила медик, люди остаются только в плюсе.

18 сентября, 19:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Столкновения с вирусами, в том числе CоViD-19, становятся для человечества эволюционным шагом. На новом этапе организм приобретает навык борьбы с инфекциями определённого типа. Об этом Ura.ru рассказала врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"Любое столкновение с вирусами для человека — это эволюция. Только, как и полагается по законам эволюции, вопрос такой: справиться ли с этим человек или нет?" — объяснила медик.

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Организм после встречи с вирусом и победы над ним обретает новое свойство, которое помогло ему выздороветь. Новый навык борьбы с такими типами вирусов остаётся в генетической памяти человека, объяснила специалист.

"Это эволюционный скачок. Эти свойства, которые помогли организму бороться с новым типом вируса, может быть, позволят и с другими похожими вирусами бороться. Это интересная штука с точки зрения биологии. Мы что-то приобретаем, как-то развиваемся", — уточнила иммунолог.

Ранее иммунолог спрогнозировал сроки начала четвёртой волны ковида в России. Он считает, что заметный подъём заболеваемости можно ожидать уже со следующего месяца.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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