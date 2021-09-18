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Учитель предупредил о подводных камнях ЕГЭ по обществознанию

В числе сложностей преподаватель отметил написание эссе, ведь тонкостям, с его слов, не обучают на уроках.

18 сентября, 19:42
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Школьники ошибочно считают ЕГЭ по обществознанию лёгким. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил учитель русского языка и права школы "Интеллектуал" Всеволод Луховицкий.

"Я знаю, что очень многие дети по глупости сдают обществознание, считая его очень лёгким предметом. Хотя это совсем не лёгкий предмет. В результате получают не самые высокие баллы", — сказал Всеволод Луховицкий.

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В числе главных сложностей преподаватель назвал написание эссе. Он уточнил, что в школах непосредственно на уроке учитель не обязан этому учить. То же самое касается всех гуманитарных предметов, где требуется писать достаточно большие тексты.

"О написании таких текстов ни в одной программе не написано по предмету, что их надо этому учить. Дети откуда-то должны это сами знать. Либо, если находятся хорошие учителя, они учат этому на уроке, либо на дополнительных занятиях, либо приходится заниматься дома с репетитором", — объяснил Луховицкий.

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В свою очередь начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ, учитель истории, победитель конкурса "Учитель года — 2004" Андрей Лукутин согласился с тем, что помимо обязательных русского и математики дети предпочитают сдавать обществознание. Такой выбор обусловлен тем, что именно этот набор предметов подойдёт для поступления на многие специальности.

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Андрей Лукутин отметил, что задания экзамена стали сложнее, но понятнее. При этом провальные вопросы попадаются чрезвычайно редко.

"Каждый предмет сложен для тех, кто его не знает", — сказал педагог.

Ранее сообщалось, что всех российских школьников обучат плаванию до 2030 года. Для реализации этого плана запущена программа "Плавание для всех", а общеобразовательным учреждениям предоставили специальный модуль.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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