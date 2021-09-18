Учитель предупредил о подводных камнях ЕГЭ по обществознанию

Школьники ошибочно считают ЕГЭ по обществознанию лёгким. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил учитель русского языка и права школы "Интеллектуал" Всеволод Луховицкий.

"Я знаю, что очень многие дети по глупости сдают обществознание, считая его очень лёгким предметом. Хотя это совсем не лёгкий предмет. В результате получают не самые высокие баллы", — сказал Всеволод Луховицкий.

В числе главных сложностей преподаватель назвал написание эссе. Он уточнил, что в школах непосредственно на уроке учитель не обязан этому учить. То же самое касается всех гуманитарных предметов, где требуется писать достаточно большие тексты.

"О написании таких текстов ни в одной программе не написано по предмету, что их надо этому учить. Дети откуда-то должны это сами знать. Либо, если находятся хорошие учителя, они учат этому на уроке, либо на дополнительных занятиях, либо приходится заниматься дома с репетитором", — объяснил Луховицкий.

В свою очередь начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ, учитель истории, победитель конкурса "Учитель года — 2004" Андрей Лукутин согласился с тем, что помимо обязательных русского и математики дети предпочитают сдавать обществознание. Такой выбор обусловлен тем, что именно этот набор предметов подойдёт для поступления на многие специальности.

Андрей Лукутин отметил, что задания экзамена стали сложнее, но понятнее. При этом провальные вопросы попадаются чрезвычайно редко.

"Каждый предмет сложен для тех, кто его не знает", — сказал педагог.