В России начался последний, третий день голосования

В самых восточных российских регионах — на Камчатке и Чукотке — начался последний, третий день голосования. Участки там будут открыты до 20:00 по местному времени, когда в Москве будет 11:00 19 сентября.

А вот закроются последними на территории России участки в Калининградской области — в 21:00 по московскому времени.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.