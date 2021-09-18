В Тюмени на выборы пришёл Железный человек
Избиратель в костюме фантастического персонажа после голосования обратился к россиянам с призывом участвовать в определении будущего страны.
В Тюмени на выборы пришёл Железный человек. Видео © LIFE
Выборы в Государственную думу в этом году не оставили равнодушным даже Железного человека — избиратель в костюме Тони Старка пришёл на избирательный участок в Тюменской области. Всё как полагается — с паспортом и в санитарной маске, хоть и поверх "железной". Лайф стал очевидцем такого креативного подхода к процессу выборов.
"Голосовать — это очень важно! Тем самым вы показываете свою ответственность. Любой взрослый человек должен голосовать, должен показывать свою активную жизненную позицию. И конечно же, выбирать. Ведь именно от вас зависит будущее страны!" — заявил тюменский избиратель.
Напомним, Железный человек — настоящее имя Энтони Эдвард Тони Старк — персонаж изданий Marvel Comics и их адаптаций.
Ранее Лайф сообщал, что жители одного из самых северных сёл России пришли на думские выборы в национальных костюмах. Населённый пункт Хатанга расположен на одноимённой реке, с эвенкийского это название переводится как "большая вода".
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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