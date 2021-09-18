В Тюмени на выборы пришёл Железный человек. Видео © LIFE

Выборы в Государственную думу в этом году не оставили равнодушным даже Железного человека — избиратель в костюме Тони Старка пришёл на избирательный участок в Тюменской области. Всё как полагается — с паспортом и в санитарной маске, хоть и поверх "железной". Лайф стал очевидцем такого креативного подхода к процессу выборов.

"Голосовать — это очень важно! Тем самым вы показываете свою ответственность. Любой взрослый человек должен голосовать, должен показывать свою активную жизненную позицию. И конечно же, выбирать. Ведь именно от вас зависит будущее страны!" — заявил тюменский избиратель.

Напомним, Железный человек — настоящее имя Энтони Эдвард Тони Старк — персонаж изданий Marvel Comics и их адаптаций.

Ранее Лайф сообщал, что жители одного из самых северных сёл России пришли на думские выборы в национальных костюмах. Населённый пункт Хатанга расположен на одноимённой реке, с эвенкийского это название переводится как "большая вода".