Масштабный митинг у здания Конгресса США привёл к арестам
Люди провели акцию в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января этого года.
Фото © Twitter / USCP
Четыре человека из числа митингующих у здания Конгресса США в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января текущего года, были арестованы полицией. Об этом информирует самостоятельное федеральное правоохранительное ведомство, отвечающее за охрану американского законодательного органа, — Полиция Капитолия (USCP).
"На данный момент USCP сообщает в общей сложности о четырёх арестах ", — говорится в сообщении организации.
У одного из задержанных, который был в жилете с надписью "Пресса", нашли нож. Уже после митинга недалеко от здания конгресса был арестован человек с огнестрельным оружием.
Всего, по данным Полиции Капитолия, "в зоне, выделенной для акции протеста, находилось сегодня приблизительно 400–450 человек (не считая сотрудников правоохранительных органов)". Над местом проведения демонстрации был замечен вертолёт. Для усиления по запросу полиции Пентагоном было направлено 100 бойцов Национальной гвардии. Все были оснащены дубинками, щитами и даже ружьями, предположительно, предназначенными для стрельбы резиновыми пулями.
В целом протест прошёл мирно, без серьёзных правонарушений. Законодатели-республиканцы решили не участвовать в акции. Мероприятие посетили кандидаты в Палату представителей Конгресса США. Выступающие отметили, что они против всяческого насилия. Митингующие называли арестованных политзаключёнными. После митинга полиция без инцидентов отделила протестующих, которые придерживались правых взглядов, от демонстрантов с противоположными политическими взглядами.
Ранее Лайф сообщал, что шесть полицейских решено наказать за неподобающую защиту Капитолия от штурма. Число подозреваемых в погонах сильно сократилось в результате завершившейся недавно проверки. Но и виновные отделаются лишь взысканием.
Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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