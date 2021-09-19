Масштабный митинг у здания Конгресса США привёл к арестам

Четыре человека из числа митингующих у здания Конгресса США в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января текущего года, были арестованы полицией. Об этом информирует самостоятельное федеральное правоохранительное ведомство, отвечающее за охрану американского законодательного органа, — Полиция Капитолия (USCP).

"На данный момент USCP сообщает в общей сложности о четырёх арестах ", — говорится в сообщении организации.

У одного из задержанных, который был в жилете с надписью "Пресса", нашли нож. Уже после митинга недалеко от здания конгресса был арестован человек с огнестрельным оружием.

Всего, по данным Полиции Капитолия, "в зоне, выделенной для акции протеста, находилось сегодня приблизительно 400–450 человек (не считая сотрудников правоохранительных органов)". Над местом проведения демонстрации был замечен вертолёт. Для усиления по запросу полиции Пентагоном было направлено 100 бойцов Национальной гвардии. Все были оснащены дубинками, щитами и даже ружьями, предположительно, предназначенными для стрельбы резиновыми пулями.

В целом протест прошёл мирно, без серьёзных правонарушений. Законодатели-республиканцы решили не участвовать в акции. Мероприятие посетили кандидаты в Палату представителей Конгресса США. Выступающие отметили, что они против всяческого насилия. Митингующие называли арестованных политзаключёнными. После митинга полиция без инцидентов отделила протестующих, которые придерживались правых взглядов, от демонстрантов с противоположными политическими взглядами.