"Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане

Движение "Талибан"*, захватив власть в Афганистане, открыло настоящую охоту на представителей сексуальных меньшинств. Об этом рассказывают ЛГБТ-активисты, проживающие в стране.

Как пишет CNN со ссылкой на свою собеседницу по имени Балхи, гомосексуалисты теперь проживают в страхе. Например, девушка и её семья из-за нетрадиционной сексуальной ориентации вынуждены скрываться.

"Ситуация ухудшается с каждым днём. Постоянная боязнь заключения теперь стала частью нашей жизни. Я испытываю такой сильный стресс, что не могу спать", — поделилась с помощью текстового сообщения девушка.

Она уточняет, что сейчас представителей ЛГБТ-сообщества, которые желают покинуть Афганистан, насчитывается не менее сотни. При этом, по законам "Талибана", наказание за гомосексуализм предусматривает смертную казнь в виде забивания камнями.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.