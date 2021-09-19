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Россиянам рассказали, какие средства самообороны можно возить в машине

Специалисты предупреждают, что импортные электрошокеры или изделия кустарного производства в случае обнаружения могут стать причиной административных штрафов.

18 сентября, 23:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Газовый баллончик и отечественное электрошоковое устройство, имеющее разрешённые параметры, можно возить в личном автомобиле. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

"Закон "Об оружии" запрещает ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. По логике, оно может быть применено, например, при защите собственного дома, но носить и возить для самообороны такое оружие нельзя", — поясняет юрист в беседе с агентством "Прайм".

Везти такое оружие в машине можно только для транспортировки — сложенным, без патронов в магазине или стволе. Что касается травматического оружия, то его, по словам Миронова, необходимо носить в кобуре и непосредственно на человеке. В автомобиле оно может находиться без патронов и в зачехлённом состоянии. Это же правило, обращает внимание юрист, касается и газового оружия.

А вот без особых мер предосторожности с собой можно возить газовый баллончик и отечественное электрошоковое устройство, параметры которого не противоречат законам.

"Импортные электрошокеры или изделия кустарного производства в случае обнаружения могут повлечь за собой административные штрафы", — предупреждает Миронов.

Юрист отмечает, что без разрешения можно возить с собой ножи, различные резиновые и телескопические дубинки, но нередко они подпадают под определение холодного оружия или спецсредств и могут вызвать массу вопросов у сотрудников правоохранительных органов.

Юрист рассказал, что делать в случае покупки некачественного товара

Юрист рассказал, что делать в случае покупки некачественного товара

А ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ограничить продажу газовых баллончиков. Эксперты считают, что данный способ самообороны в случае нападения малоэффективен, более того, человек легко может нанести вред себе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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