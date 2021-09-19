НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Первый корабль Crew Dragon с гражданским экипажем приводнился

Все билеты в космос для команды оплатил один из её членов — американский миллиардер. Сумма не раскрывается.

18 сентября, 23:12

Посадка первого Crew Dragon с гражданским экипажем. Видео © Twitter / SpaceX

У побережья Калифорнии в Атлантическом океане совершил посадку на воду первый корабль Crew Dragon с гражданским экипажем. Полёт продолжался трое суток. Компания SpaceX вела видеотрансляцию посадки.

На борту Crew Dragon находились 29-летняя врач из детской больницы Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник Lockheed Martin Кристофер Семброски, 38-летний миллиардер Джаред Айзекман. Именно последний оплатил этот полёт, обеспечив места всем остальным.

Астронавт NASA сравнила ощущения от полётов на Crew Dragon и "Союзе"

Астронавт NASA сравнила ощущения от полётов на Crew Dragon и "Союзе"

Ранее Лайф рассказывал, что участники первой гражданской космической миссии SpaceX показывали фотографии с орбиты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"На Марс можно полететь со скидкой": Почему внук Сергея Королёва работает хирургом и зачем он встречался с Маском

вчера в 21:40

Ветеран войны в Ираке, девушка с протезом и ни одного астронавта: Как в космосе оказался первый в мире непрофессиональный экипаж

16 сентября, 15:32

Сказки для детей или технология будущего: Что такое лучевое оружие и как оно работает

вчера в 21:40

Россиянам рассказали, какие средства самообороны можно возить в машине

вчера в 23:49

Дочь Энрике Иглесиаса станцевала под песню папы и умилила его поклонников

вчера в 23:43

Новости партнеров

Layer 1