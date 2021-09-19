Первый корабль Crew Dragon с гражданским экипажем приводнился
Все билеты в космос для команды оплатил один из её членов — американский миллиардер. Сумма не раскрывается.
Посадка первого Crew Dragon с гражданским экипажем. Видео © Twitter / SpaceX
У побережья Калифорнии в Атлантическом океане совершил посадку на воду первый корабль Crew Dragon с гражданским экипажем. Полёт продолжался трое суток. Компания SpaceX вела видеотрансляцию посадки.
На борту Crew Dragon находились 29-летняя врач из детской больницы Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник Lockheed Martin Кристофер Семброски, 38-летний миллиардер Джаред Айзекман. Именно последний оплатил этот полёт, обеспечив места всем остальным.
Ранее Лайф рассказывал, что участники первой гражданской космической миссии SpaceX показывали фотографии с орбиты.
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