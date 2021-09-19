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Новый мэр Йоханнесбурга погиб вскоре после смерти предшественника

На своём посту Джолиди Матонго пробыл чуть более месяца. Он разбился в ДТП, сопровождая президента.

18 сентября, 22:35
<p>Фото © Facebook / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.facebook.com/CityofJoburg/?__cft__%5B0%5D=AZUoahhM9U2seTnx5sW7sfozcNuj3UKsQtjzT22MLqkV4NPnupv4WxGFzmqTNRAbd-ZewAVVGK8Dp_PwsD5h63hBqUTA9NhxgwoEoWEt7V-wvQLWL9yODbsWkoPGH7-I2KpN28uEluyCmVGuvf_6C5QY&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">City of Joburg</a></strong></p>

Фото © Facebook / City of Joburg

Мэр южноафриканского города Йоханнесбург Джолиди Матонго погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщают местные власти.

"Мэр Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе", говорится в сообщении мэрии.

Матонго было 46 лет. На пост мэра его выбрали совсем недавно — 10 августа. Предшественник Джефф Махубо умер в июле из-за коронавируса. Таким образом, Матонго проработал на должности мэра Йоханнесбурга чуть больше месяца.

В субботу Матонго сопровождал президента страны Сирила Рамафосу в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, где в преддверии муниципальных выборов проходила кампания партии "Африканский национальный конгресс".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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