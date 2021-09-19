Новый мэр Йоханнесбурга погиб вскоре после смерти предшественника

Мэр южноафриканского города Йоханнесбург Джолиди Матонго погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщают местные власти.

"Мэр Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе", — говорится в сообщении мэрии.

Матонго было 46 лет. На пост мэра его выбрали совсем недавно — 10 августа. Предшественник Джефф Махубо умер в июле из-за коронавируса. Таким образом, Матонго проработал на должности мэра Йоханнесбурга чуть больше месяца.

В субботу Матонго сопровождал президента страны Сирила Рамафосу в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, где в преддверии муниципальных выборов проходила кампания партии "Африканский национальный конгресс".