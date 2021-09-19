Франция в ситуации с потерей контракта на поставку подводных лодок для Австралии "открыла для себя что-то новое" по поводу этой страны, а также США. Это отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал сообщения о том, что из-за разразившегося скандала Париж отозвал своих послов из Австралии и США, а вот из Великобритании не стал, обвинив Лондон в уже хорошо известном Парижу оппортунизме.

"Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счёт. А вот насчёт США и Австралии они открывают для себя что-то новое", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор припомнил, как в Европе удивлялись внешней политике президента США Дональда Трампа и рассчитывали, что с приходом Джо Байдена "вернутся старые добрые времена" в отношения Штатов и Европы.

"Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире", — полагает Алексей Пушков.