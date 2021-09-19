"США другие": Пушкова не удивило прозрение Парижа насчёт целей Вашингтона
По мнению российского политика, ошибочно полагать, что "вернутся старые добрые времена" в трансатлантические отношения.
Фото © Twitter / Алексей Пушков
Франция в ситуации с потерей контракта на поставку подводных лодок для Австралии "открыла для себя что-то новое" по поводу этой страны, а также США. Это отметил российский сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал сообщения о том, что из-за разразившегося скандала Париж отозвал своих послов из Австралии и США, а вот из Великобритании не стал, обвинив Лондон в уже хорошо известном Парижу оппортунизме.
"Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счёт. А вот насчёт США и Австралии они открывают для себя что-то новое", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор припомнил, как в Европе удивлялись внешней политике президента США Дональда Трампа и рассчитывали, что с приходом Джо Байдена "вернутся старые добрые времена" в отношения Штатов и Европы.
"Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире", — полагает Алексей Пушков.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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