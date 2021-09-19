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"США другие": Пушкова не удивило прозрение Парижа насчёт целей Вашингтона

По мнению российского политика, ошибочно полагать, что "вернутся старые добрые времена" в трансатлантические отношения.

18 сентября, 22:05
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Пушков</a></p>

Фото © Twitter / Алексей Пушков

Франция в ситуации с потерей контракта на поставку подводных лодок для Австралии "открыла для себя что-то новое" по поводу этой страны, а также США. Это отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал сообщения о том, что из-за разразившегося скандала Париж отозвал своих послов из Австралии и США, а вот из Великобритании не стал, обвинив Лондон в уже хорошо известном Парижу оппортунизме.

"Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счёт. А вот насчёт США и Австралии они открывают для себя что-то новое", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор припомнил, как в Европе удивлялись внешней политике президента США Дональда Трампа и рассчитывали, что с приходом Джо Байдена "вернутся старые добрые времена" в отношения Штатов и Европы.

В Париже заявили о глубоком кризисе в отношениях с США

В Париже заявили о глубоком кризисе в отношениях с США

"Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире", — полагает Алексей Пушков.

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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