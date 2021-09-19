Иностранцы оценили Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове

Экспертов из Германии, Испании и Новой Зеландии удивило техническое оснащение наблюдательного центра в Пскове. Председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачёва показала, как работает система — на десяти компьютерах можно видеть в режиме прямой трансляции всё, что происходит на избирательных участках.

"Такая система позволяет обеспечить развитие демократических выборов в каждом регионе, потому что каждый может зайти в центр и посмотреть, как проходит голосование в моменте", — отметил удивлённый увиденным президент ассоциации Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia Фернандо Морагон из Испании.

Морагон также сообщил, что в его стране нет даже близко похожего на псковский Центр общественного наблюдения. Кроме того, зарубежным гостям понравилось, как организована работа в условиях пандемии: всегда везде можно найти маски, антисептик, перчатки. Как заявили эксперты, даже "в Европе меры индивидуальной безопасности не на таком высоком уровне".

"В Испании, например, нет специальных защитных костюмов, которые мы видели на некоторых членах УИК в России", — уточнил Морагон.

Ранее Лайф сообщал, что на думских выборах в России работает более 380 иностранных наблюдателей и экспертов. Это делегаты от парламентов, избирательных комиссий, социальных советов целого ряда стран, зарубежные омбудсмены.