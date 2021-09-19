Емельяненко четыре раза отправил блогера Тарасова в нокдаун и победил
Поединок, к подготовке которого было приковано столько внимания, продлился всего три раунда по две минуты.
Фото © Instagram / alexemelyanenko
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил в бою с блогером Артёмом Тарасовым. Состязание прошло в рамках турнира промоушена "Наше дело".
Бойцы дрались по правилам кулачных боёв и находились в клетке все три раунда по две минуты. Первую половину поединка в лидерах был Тарасов, чего удалось достичь более высокой подвижности. Однако позже Емельяненко взял инициативу в свои руки и четыре раза отправил соперника в нокдаун.
Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Он в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.
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