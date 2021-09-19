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Емельяненко четыре раза отправил блогера Тарасова в нокдаун и победил

Поединок, к подготовке которого было приковано столько внимания, продлился всего три раунда по две минуты.

18 сентября, 21:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alexemelyanenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexemelyanenko</a></p>

Фото © Instagram / alexemelyanenko

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил в бою с блогером Артёмом Тарасовым. Состязание прошло в рамках турнира промоушена "Наше дело".

Бойцы дрались по правилам кулачных боёв и находились в клетке все три раунда по две минуты. Первую половину поединка в лидерах был Тарасов, чего удалось достичь более высокой подвижности. Однако позже Емельяненко взял инициативу в свои руки и четыре раза отправил соперника в нокдаун.

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Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Он в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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