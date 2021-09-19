Емельяненко четыре раза отправил блогера Тарасова в нокдаун и победил

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил в бою с блогером Артёмом Тарасовым. Состязание прошло в рамках турнира промоушена "Наше дело".

Бойцы дрались по правилам кулачных боёв и находились в клетке все три раунда по две минуты. Первую половину поединка в лидерах был Тарасов, чего удалось достичь более высокой подвижности. Однако позже Емельяненко взял инициативу в свои руки и четыре раза отправил соперника в нокдаун.