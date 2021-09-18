Шестидесятилетний Джигурда провёл бой по правилам ММА

Актёр Никита Джигурда провёл бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Случилось это в рамках турнира "Наше дело", главным событием на котором станет поединок между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым.

Как сообщает ТАСС, результаты боя с участием актёра пока не известны. Соперник и результат поединка будут объявлены позднее. Примечательно, что актёру на сегодняшний день 60 лет. В подобных боях он участвовал однажды — на турнире "Король ринга".