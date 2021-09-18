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Шестидесятилетний Джигурда провёл бой по правилам ММА

Артисту уже приходилось выступать в такой роли. Кто стал его соперником на этот раз, пока не раскрывается.

18 сентября, 20:50
<p>Никита Джигурда. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Никита Джигурда. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Актёр Никита Джигурда провёл бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Случилось это в рамках турнира "Наше дело", главным событием на котором станет поединок между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым.

Как сообщает ТАСС, результаты боя с участием актёра пока не известны. Соперник и результат поединка будут объявлены позднее. Примечательно, что актёру на сегодняшний день 60 лет. В подобных боях он участвовал однажды — на турнире "Король ринга".

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А ранее Джигурда осудил травлю ресторанов "Тануки" за пост с флагом ЛГБТ-сообщества. Актёр признался, что толерантно относится к гомосексуалистам — этому его научила супруга Марина.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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