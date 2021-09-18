Ильич и Таюрская из Little Big страстно поцеловались перед объективами камер

Солистка группы Little Big Софья Таюрская и основатель коллектива Илья Прусикин (Ильич) страстно поцеловались перед объективами камер. Позировали перед камерами таким образом они на открытии сети ресторанов комика Гарика Харламова.

Ильич и Таюрская решили показать публике один из вариантов французского поцелуя. После этого счастливая пара удалилась наслаждаться мероприятием и друг другом.

А ранее Таюрская раскрыла, как на самом деле начались отношения с Ильичом и почему во всём виноват алкоголь. Софья призналась, что во многом началу романа поспособствовал карантин, потому что участники группы большое количество времени проводили вместе.