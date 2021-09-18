НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ильич и Таюрская из Little Big страстно поцеловались перед объективами камер

В качестве пары они пришли на открытие сети закусочных комика Гарика Харламова, там и решили устроить небольшое шоу.

18 сентября, 20:45

Ильич и Таюрская из Little Big страстно поцеловались перед объективами камер. Видео © LIFE

Солистка группы Little Big Софья Таюрская и основатель коллектива Илья Прусикин (Ильич) страстно поцеловались перед объективами камер. Позировали перед камерами таким образом они на открытии сети ресторанов комика Гарика Харламова.

Ильич и Таюрская решили показать публике один из вариантов французского поцелуя. После этого счастливая пара удалилась наслаждаться мероприятием и друг другом.

Ильич тайком снял обнажённую Таюрскую, показав, что иногда утро бывает по-настоящему добрым

Ильич тайком снял обнажённую Таюрскую, показав, что иногда утро бывает по-настоящему добрым

А ранее Таюрская раскрыла, как на самом деле начались отношения с Ильичом и почему во всём виноват алкоголь. Софья призналась, что во многом началу романа поспособствовал карантин, потому что участники группы большое количество времени проводили вместе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Таюрская раскрыла, как на самом деле начались отношения с Ильичом и почему во всём виноват алкоголь

27 августа, 13:33

Шестидесятилетний Джигурда провёл бой по правилам ММА

сегодня в 20:50

Модель назвала термин "плюс-сайз" оскорбительным, доказав, что её пышные формы стали уже нормой

сегодня в 16:00

Из-за пандемии ковида среди детей начал распространяться ещё один вирус

сегодня в 21:03

Во Франции объяснили, почему не отозвали своего посла из Лондона

сегодня в 20:54

Новости партнеров

Layer 1