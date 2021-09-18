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Во Франции объяснили, почему не отозвали своего посла из Лондона

Париж считает, что действия Великобритании на мировой арене предсказуемы — основаны на оппортунизме.

18 сентября, 20:54
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/jyledrian/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jean-Yves Le Drian</a></p>

Фото © Facebook / Jean-Yves Le Drian

Франция не отзывала своего посла из Великобритании, так как знает оппортунистскую политику этой страны. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы отозвали наших послов (из США и Австралии. — Прим. ред.), чтобы переоценить ситуацию. Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений", — сказал министр в эфире France 2.

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"Понимаем глубокое разочарование": Австралия отреагировала на дипломатический демарш Франции из-за подлодок

Как рассказывал Лайф, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.

17 сентября на фоне срыва сделки Вашингтона и Канберры по подлодкам и создания альянса AUKUS Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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