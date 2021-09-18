Во Франции объяснили, почему не отозвали своего посла из Лондона

Франция не отзывала своего посла из Великобритании, так как знает оппортунистскую политику этой страны. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы отозвали наших послов (из США и Австралии. — Прим. ред.), чтобы переоценить ситуацию. Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений", — сказал министр в эфире France 2.

Как рассказывал Лайф, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.