В Сирии восстановили электроснабжение после диверсии на газопроводе

Работа теплоэлектростанций (ТЭС) в Сирии возобновлена. Как сообщает министр электроэнергетики арабской республики Гассан аз-Замиль, энергоснабжение сирийских провинций восстановлено в полном объёме после устранения последствий диверсии на газопроводе к югу от Дамаска.

"Террористы взорвали бомбу на участке трубопровода в Эль-Барке, по которому поступает газ на теплоэлектростанции Дейр-Али и Тишрин в южных окрестностях столицы. Кроме того, в результате другой диверсии были повреждены опоры линий электропередачи в Харран-эль-Авамиде, в результате Дамаск и ряд провинциальных центров остались без света", — передаёт SANA слова министра.

Аз-Замиль добавил, что подача электричества восстанавливалась поэтапно: сначала в Хаму, Хомс, Дамаск, Тартус, Латакию, а затем во все остальные провинции. Он уточнил, что ТЭС Дейр-Али обеспечивает на 50% энергоснабжение сирийских городов и населённых пунктов. Выход этого объекта из строя остановил работу региональных подстанций в Заре, Джендере, Эн-Насирии, Баниясе и Мхарде.