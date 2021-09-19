Из-за пандемии ковида среди детей начал распространяться ещё один вирус
Учёные считают всплеск инфекционного заболевания одним из последствий нынешней ситуации в мире, так как у малышей не выработан иммунитет.
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Массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей регистрируют врачи по всему миру. Случаи заражения, которое вызывает заболевание дыхательных путей, зафиксированы в США, Швейцарии, Великобритании и Японии.
Учёные считают, что этот неожиданный всплеск некоего вируса RSV, как сообщает "Би-би-си", вызван влиянием пандемии коронавируса. Во-первых, это группа респираторных синцитиальных инфекций, во-вторых, из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. Как с удивлением отмечают врачи, количество случаев стало резко расти в июне. Так, вспышку заметили в детской больнице Маймонида в Бруклине, штат Нью-Йорк.
"Наше отделение интенсивной терапии снова было перегружено, на этот раз не вирусом CoViD-19, а другим вирусом", — вспоминает Рабиа Ага, директор отделения детских инфекционных заболеваний детской больницы Маймонида.
"Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что их будет так много", — говорит Кристоф Бергер, заведующий отделением инфекционных болезней и госпитальной эпидемиологии Университетской детской больницы в Цюрихе.
"Би-би-си" уточняет, что около 1-2% детей в возрасте до 6 месяцев с RSV необходима госпитализация, кислородная маска или кислородная трубка в нос, некоторым даже зонд для кормления. С такой медицинской поддержкой большинство из них поправляется в течение нескольких дней.
Ранее Лайф сообщал, что медик предположил, с чего осенью начнётся новая волна ковида. Андрей Исаев призывает внимательно относиться к здоровью, следить за состоянием и при первых признаках болезни уходить на самоизоляцию.
До этого главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября – начале октября. Похожий прогноз озвучил также кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его мнению, число заболевших коронавирусом россиян начнёт расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября.
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