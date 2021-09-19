Из-за пандемии ковида среди детей начал распространяться ещё один вирус

Массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей регистрируют врачи по всему миру. Случаи заражения, которое вызывает заболевание дыхательных путей, зафиксированы в США, Швейцарии, Великобритании и Японии.

Учёные считают, что этот неожиданный всплеск некоего вируса RSV, как сообщает "Би-би-си", вызван влиянием пандемии коронавируса. Во-первых, это группа респираторных синцитиальных инфекций, во-вторых, из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. Как с удивлением отмечают врачи, количество случаев стало резко расти в июне. Так, вспышку заметили в детской больнице Маймонида в Бруклине, штат Нью-Йорк.

"Наше отделение интенсивной терапии снова было перегружено, на этот раз не вирусом CoViD-19, а другим вирусом", — вспоминает Рабиа Ага, директор отделения детских инфекционных заболеваний детской больницы Маймонида.

"Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что их будет так много", — говорит Кристоф Бергер, заведующий отделением инфекционных болезней и госпитальной эпидемиологии Университетской детской больницы в Цюрихе.

"Би-би-си" уточняет, что около 1-2% детей в возрасте до 6 месяцев с RSV необходима госпитализация, кислородная маска или кислородная трубка в нос, некоторым даже зонд для кормления. С такой медицинской поддержкой большинство из них поправляется в течение нескольких дней.

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