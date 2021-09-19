ИГИЛ взяло на себя ответственность за подрыв газопровода в Сирии
Последствия террористического акта уже удалось ликвидировать. Полностью восстановлено электро- и газоснабжение.
Дамаск. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии. Подрыв трубы привёл к отключению электричества в Дамаске и ряде провинций.
Как пишет агентство Reuters, соответствующее заявление террористы распространили в подконтрольных им телеграм-каналах.
Ранее сообщалось, что в Сирии восстановили электроснабжение после диверсии на газопроводе. Из-за взрыва была парализована работа теплоэлектростанций, свет погас в столице и провинциях.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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