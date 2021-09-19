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ИГИЛ взяло на себя ответственность за подрыв газопровода в Сирии

Последствия террористического акта уже удалось ликвидировать. Полностью восстановлено электро- и газоснабжение.

18 сентября, 21:55
<p>Дамаск. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Дамаск. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии. Подрыв трубы привёл к отключению электричества в Дамаске и ряде провинций.

Как пишет агентство Reuters, соответствующее заявление террористы распространили в подконтрольных им телеграм-каналах.

Диверсия на газопроводе оставила Дамаск без света

Диверсия на газопроводе оставила Дамаск без света

Ранее сообщалось, что в Сирии восстановили электроснабжение после диверсии на газопроводе. Из-за взрыва была парализована работа теплоэлектростанций, свет погас в столице и провинциях.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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