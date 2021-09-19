Венедиктов объяснил, увеличивает ли повторное голосование онлайн шанс на приз
Почти 100 тысяч участников онлайн-голосования на выборах в Москве воспользовались этой функцией за первые полутора суток голосования.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Функция переголосования на портале mos.ru не повышает вероятность выигрыша ценных призов в программе "Миллион призов". Об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"Переголосование не увеличивает шансы. Если вы взяли бюллетень, вы уже попадаете в систему, а сколько раз вы его взяли — это уже систему не колышет. Люди самообманываются, это важная история про "Миллион призов", — сказал Венедиктов.
По его словам, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами видят, что программа "Миллион призов" увеличила интерес граждан к электронному голосованию.
"Я был скептиком, но работает не только кнут, но и пряник", — заключил Венедиктов.
Напомним, в Москве среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир и сто машин. Розыгрыш проходит в рамках акции "Миллион призов", уже знакомой москвичам старше 60 лет, которые сделали прививку от ковида и получили ценные призы.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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