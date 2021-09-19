Венедиктов объяснил, увеличивает ли повторное голосование онлайн шанс на приз

Функция переголосования на портале mos.ru не повышает вероятность выигрыша ценных призов в программе "Миллион призов". Об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Переголосование не увеличивает шансы. Если вы взяли бюллетень, вы уже попадаете в систему, а сколько раз вы его взяли — это уже систему не колышет. Люди самообманываются, это важная история про "Миллион призов", — сказал Венедиктов.

По его словам, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами видят, что программа "Миллион призов" увеличила интерес граждан к электронному голосованию.

"Я был скептиком, но работает не только кнут, но и пряник", — заключил Венедиктов.

Напомним, в Москве среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир и сто машин. Розыгрыш проходит в рамках акции "Миллион призов", уже знакомой москвичам старше 60 лет, которые сделали прививку от ковида и получили ценные призы.