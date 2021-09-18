Как проходит голосование на выборах в Госдуму Итоги первого дня голосования на парламентских выборах в России 18 сентября, 12:58 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Гражданский долг

В России завершился первый из трёх дней, отведённых на проведение парламентских выборов. По мнению заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, показатели голосования свидетельствуют о том, что оно проводится в удобном для избирателей формате. — Нам удаётся равномерно распределить избирателей по дням голосования, что обнадёживает с точки зрения окончательной явки, которая подтвердила бы интерес избирателей к выборам депутатов Госдумы и говорила бы о том, что выборы проходят в формате, который избирателям удобен, комфортен, — заявил чиновник.

Власти на протяжении всей избирательной кампании делали всё возможное для того, чтобы привлечь отечественного избирателя на участки для голосования. Просто для того, чтобы он проголосовал — и выполнил тем самым гражданский долг. Россияне должны понимать, что участие в выборах всё-таки не право, а именно долг каждого гражданина.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Одним из самых главных моментов голосования всегда является вера в его легитимность, ведь без этой веры у избирателей не сформируется ни ответственности за итоги самого голосования, ни сопричастности к избранной ими власти. Неудивительно, что именно на это сейчас проводятся атаки со стороны противников российского государства или действующей в стране власти. Так, например, Европейский парламент уже объявил итоги выборов нелегитимными, — причём сделал он это за сутки до начала голосования. То есть в лучших традициях советского анекдота "СССР был первой страной, которая прислала США соболезнования относительно аварии их космического шаттла, — соболезнования пришли за 15 минут до старта".

Некоторые противники власти всё-таки решили дождаться старта самого голосования, а уж потом начать высказывать свои претензии. Так, например, представитель "Яблока" Максим Круглов стал жаловаться на фальсификации на второй минуте после открытия избирательных участков, прилагая в качестве доказательства... очередь желающих проголосовать.

— 8:02 утра, в едином порыве трудового народа около 50 человек выстроились в очередь проголосовать. Москва, … Бутырский район, улица Добролюбова, 14. Участок 589. Электронное голосование — это, конечно, хорошо, но и старые добрые подгоны и карусели никто не отменял. Нельзя так просто взять и отказаться от своих привычек, понимаю, — написал он, сопроводив свой пост видеозаписью… банальной утренней очереди на участке.

Очереди вполне логичной — в скоплении на участке перед началом выборов людей, которые услышали призывы проголосовать и решили сделать это с утра, перед работой, нет ничего удивительного, а тем более подозрительного. Автор этой статьи сам попадал в аналогичную очередь из мобилизованных людей — когда прекрасным сентябрьским утром в 8:10 утра (то есть через 10 минут после открытия) прибыл на пункт вакцинации в павильоне ВДНХ, то оказался лишь 30-м в очереди. — Не знаете, к чему придраться? Не идут на выборы — плохо. Идут — опять плохо, — гласит один из комментариев под постом Максима.

Ученички

Фото © ТАСС / Николай Тришин

Да, были и более аргументированные замечания относительно работы участков. Однако, по данным ЦИК, пока ни одно нельзя считать серьёзным. — Голосование идёт в режиме, который я бы назвал штатным. Что касается каких-либо нарушений, то я не считаю, что их много. Их мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты голосования, — заявил по итогам первого дня голосования Николай Булаев.

Более того, некоторые "нарушения" уж слишком "плохо пахли". Так, например, по данным известной журналистки Марины Ахмедовой (которая мониторит выборы от Совета по правам человека), бывший ученик одной из белгородских школ, которого местные учителя пожалели и не оставили в своё время на второй год, "настучал" на родных преподавателей, заявив о нарушениях по их участку.

— И тут же показывает видео на медленной перемотке. Там член избирательной комиссии — женщина — сидит за столом, перебирает какие-то маленькие бумажки, кладёт их в конверт, а конверт в косметичку, косметичку прячет под столом, — пояснила Марина. Соответственно, наблюдатели сразу выехали туда и выяснили, что это оказалась домашняя работа пятиклассников по географии — учительница "подумала, что сможет проверить домашку, а вечером, придя домой, отдохнёт".

Но главное даже не это, а реакция руководства избирательного участка на жалобу. — Мы обнаружили председателя комиссии — типичного директора школы — чуть ли не бездыханной, с трясущимися руками. Сначала она не могла говорить от волнения, задыхалась, — пишет Марина. То есть те самые страшные и ужасные члены избирательных комиссий, которые, по мнению оппозиции, фальсифицируют выборы, являются, по сути, запуганными со стороны вот таких вот горе-оппозиционеров людьми, боящимися любого огреха и скандала на вверенном участке.

Электронное голосование

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

По мнению политолога Алексея Чеснакова, плюс электронного голосования в том, что "большее количество участников, принявшее участие в дистанционном электронном голосовании, в какой-то мере позволяет обеспечить на участках меньшее количество людей единовременно", но ещё и в попытках сделать всё возможное, чтобы даже самые ленивые могли отдать свой голос и выполнить гражданский долг. Однако начались перебои, вскоре ЦИК заявил о DDOS-атаках с украинских, американских и немецких IP-адресов, по данным Минцифры, атаки начались примерно с 10:36 утра.

Фото © ТАСС / Егор Алеев

— Очевидно, что Москва провела масштабную мобилизационную кампанию для избирателей, призывая их участвовать в дистанционном электронном голосовании, — отметил политолог Алексей Чеснаков. Если опыт электронного голосования окажется успешным, то уже на следующих выборах стоит ждать его распространения по другим субъектам Российской Федерации.

Авторы Сергей Долгов