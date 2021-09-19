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Новый "аюрведический" метод лечения ковида не оценили российские учёные

Индийские и британские учёные получили обнадёживающие результаты в ходе эксперимента, но у их российских коллег есть несколько вопросов.

18 сентября, 22:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Лечение больных CoViD-19 с помощью аюрведических средств втрое сокращает длительность болезненных симптомов, завила группа учёных из Великобритании и Индии. К таким выводам они пришли после проведённого исследования. Двум группам людей было назначено разное лечение: первыой в рамках традиционной медицины, второй согласно учениям распространённой в Индии народной медицины — аюрведы.

Вторая группа выздоровела за 4 суток, тогда как первая — за 13,5. Причём в группе, принимающей травяное лечение, уже на третий день после начала болезни симптомы прошли у 10% пациентов, а на седьмой день — у 92,8%.

"Методы аюрведы потенциально могут оказывать положительный эффект на пациентов с CoViD-19, особенно со средне- или слабовыраженными симптомами", — пишут медики в статье, посвящённой результатам эксперимента.

Российский специалист по аюрведическому лечению Константин Попов рассказал "Известиям", что практика аюрведы направлена на восстановление в организме физического и энергетического баланса, она помогает, но он бы не стал рекомендовать в нашей стране полностью заменять ею традиционное лечение.

Профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус отметил, что авторы эксперимента не изучали влияние методики на тяжёлую форму коронавирусной инфекции, поэтому делать какие-то выводы рано. В РФ аюрведические и китайские средства не регистрируются как лекарства, пояснила доктор медицинских наук, президент Национальной ассоциации традиционной и комплементарной медицины Мария Томкевич. Поэтому рекомендовать их для лечения по тем правилам, которые есть в России, нельзя, подчеркнула она.

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Ранее Лайф сообщал что учёные из Университета Мэриленда в США предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В ходе эксперимента было выявлено, что медицинские маски на 50% снижают риск заражения. Поэтому пренебрегать защитой пока не стоит, убеждены специалисты.

Между тем, коэффициент распространения коронавируса в России достиг июльского максимума. В Москве этот показатель вырос до 1,35, что стало самым высоким значением почти за три месяца — с 21 июня. За прошедшие сутки в России впервые с 22 августа выявили более 20 тысяч новых случаев ковида. Общее число заражений в стране достигло 7 254 754, при этом излечилось от болезни за всё время 6 485 264 человека.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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