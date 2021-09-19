Новый "аюрведический" метод лечения ковида не оценили российские учёные

Лечение больных CoViD-19 с помощью аюрведических средств втрое сокращает длительность болезненных симптомов, завила группа учёных из Великобритании и Индии. К таким выводам они пришли после проведённого исследования. Двум группам людей было назначено разное лечение: первыой в рамках традиционной медицины, второй согласно учениям распространённой в Индии народной медицины — аюрведы.

Вторая группа выздоровела за 4 суток, тогда как первая — за 13,5. Причём в группе, принимающей травяное лечение, уже на третий день после начала болезни симптомы прошли у 10% пациентов, а на седьмой день — у 92,8%.

"Методы аюрведы потенциально могут оказывать положительный эффект на пациентов с CoViD-19, особенно со средне- или слабовыраженными симптомами", — пишут медики в статье, посвящённой результатам эксперимента.

Российский специалист по аюрведическому лечению Константин Попов рассказал "Известиям", что практика аюрведы направлена на восстановление в организме физического и энергетического баланса, она помогает, но он бы не стал рекомендовать в нашей стране полностью заменять ею традиционное лечение.

Профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус отметил, что авторы эксперимента не изучали влияние методики на тяжёлую форму коронавирусной инфекции, поэтому делать какие-то выводы рано. В РФ аюрведические и китайские средства не регистрируются как лекарства, пояснила доктор медицинских наук, президент Национальной ассоциации традиционной и комплементарной медицины Мария Томкевич. Поэтому рекомендовать их для лечения по тем правилам, которые есть в России, нельзя, подчеркнула она.

Ранее Лайф сообщал что учёные из Университета Мэриленда в США предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В ходе эксперимента было выявлено, что медицинские маски на 50% снижают риск заражения. Поэтому пренебрегать защитой пока не стоит, убеждены специалисты.