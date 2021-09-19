Данные о доходах аргентинского форварда французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, опубликованные в СМИ, не соответствуют действительности. Об этом заявил спортивный директор клуба Леонардо.

"Эти цифры очень далеки от реальности. Есть положение о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма — неправда", — сказал Леонардо изданию L'Equipe.

Лайф писал, что также газета L'Equipe ранее опубликовала данные о том, что за три года выступлений в ПСЖ Месси может заработать примерно €110 млн. Он перешёл в ПСЖ 10 августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.