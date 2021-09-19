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"Очень далеко от реальности": В ПСЖ опровергли сообщения о раскрытом доходе Месси

Ранее L'Equipe опубликовала данные о том, что за три года выступлений в ПСЖ форвард может заработать целое состояние.

18 сентября, 22:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTiRtnPLE3b/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leo Messi</a></p>

Фото © Instagram / Leo Messi

Данные о доходах аргентинского форварда французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, опубликованные в СМИ, не соответствуют действительности. Об этом заявил спортивный директор клуба Леонардо.

"Эти цифры очень далеки от реальности. Есть положение о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма — неправда", — сказал Леонардо изданию L'Equipe.

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Лайф писал, что также газета L'Equipe ранее опубликовала данные о том, что за три года выступлений в ПСЖ Месси может заработать примерно €110 млн. Он перешёл в ПСЖ 10 августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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