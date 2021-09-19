"Очень далеко от реальности": В ПСЖ опровергли сообщения о раскрытом доходе Месси
Ранее L'Equipe опубликовала данные о том, что за три года выступлений в ПСЖ форвард может заработать целое состояние.
Фото © Instagram / Leo Messi
Данные о доходах аргентинского форварда французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, опубликованные в СМИ, не соответствуют действительности. Об этом заявил спортивный директор клуба Леонардо.
"Эти цифры очень далеки от реальности. Есть положение о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма — неправда", — сказал Леонардо изданию L'Equipe.
Лайф писал, что также газета L'Equipe ранее опубликовала данные о том, что за три года выступлений в ПСЖ Месси может заработать примерно €110 млн. Он перешёл в ПСЖ 10 августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.
За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ.
Комментариев: 0