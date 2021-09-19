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"Устал за тобой бегать": Емельяненко обратился к Тарасову после боя с четырьмя нокдаунами

Боец MMA признался, что реванш с блогером ему совсем не интересен. К этому он якобы даже не готовился.

18 сентября, 22:45
<p>Кадр из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRds97Ci_eR/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Емельяненко</a></p>

Кадр из видео © Instagram / Александр Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, четыре раза отправивший в нокдаун блогера Артёма Тарасова, прокомментировал результат боя.

"На самом деле я устал за тобой бегать. Ты не попал ни разу, только какие-то колхозные удары из-под задницы. Рассечение? Это я сам себе рукой поставил. Ты говоришь, что готовился две недели? А я вообще только что встал с дивана. Меня разбудили", — приводит слова Емельяненко после боя "Матч ТВ".

Кроме того, Емельяненко признался, что второй бой-реванш ему не интересен. Впрочем, соперников себе он не выбирает.

Ранее Лайф сообщал, что на турнире "Наше дело" Емельяненко оказался сильнее Тарасова в поединке по правилам кулачных боёв. Бойцы дрались в клетке все три раунда по две минуты.

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"Сумма гонорара беспрецедентная": Промоутер Арутюнян и блогер Тарасов — о бое с Александром Емельяненко

Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Он в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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