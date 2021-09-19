Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, четыре раза отправивший в нокдаун блогера Артёма Тарасова, прокомментировал результат боя.

"На самом деле я устал за тобой бегать. Ты не попал ни разу, только какие-то колхозные удары из-под задницы. Рассечение? Это я сам себе рукой поставил. Ты говоришь, что готовился две недели? А я вообще только что встал с дивана. Меня разбудили", — приводит слова Емельяненко после боя "Матч ТВ".

Кроме того, Емельяненко признался, что второй бой-реванш ему не интересен. Впрочем, соперников себе он не выбирает.

Ранее Лайф сообщал, что на турнире "Наше дело" Емельяненко оказался сильнее Тарасова в поединке по правилам кулачных боёв. Бойцы дрались в клетке все три раунда по две минуты.