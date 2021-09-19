Детали сделки по подлодкам утверждали "под носом" у Макрона на саммите G7

США, Австралия и Великобритания согласовывали детали проекта AUKUS в сфере безопасности на встрече "Большой семёрки" (G7) в июне этого года в английском Корнуолле. То есть на саммите, в котором участвовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, но не был введён в курс дела. Об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным газеты, экс-глава МИД Великобритании Доминик Рааб помогал в подготовке договорённостей, несмотря на предупреждения, что соглашение ухудшит отношения Лондона с Пекином и Парижем. Все документы по AUKUS имели гриф "совершенно секретно".