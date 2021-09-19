Детали сделки по подлодкам утверждали "под носом" у Макрона на саммите G7
Партнёры понимали, что запуск проекта AUKUS может привести к резкому ухудшению отношений с Китаем и Францией.
Эмманюэль Макрон. Фото © Пресс-служба Президента РФ
США, Австралия и Великобритания согласовывали детали проекта AUKUS в сфере безопасности на встрече "Большой семёрки" (G7) в июне этого года в английском Корнуолле. То есть на саммите, в котором участвовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, но не был введён в курс дела. Об этом пишет газета The Sunday Times.
По данным газеты, экс-глава МИД Великобритании Доминик Рааб помогал в подготовке договорённостей, несмотря на предупреждения, что соглашение ухудшит отношения Лондона с Пекином и Парижем. Все документы по AUKUS имели гриф "совершенно секретно".
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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