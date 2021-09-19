Дочь Энрике Иглесиаса станцевала под песню папы и умилила его поклонников
Ранее певец рассказал, что не может справиться со своим третьим ребёнком — теперь семья занимает все силы. Поэтому он объявил, что уходит со сцены, чтобы больше времени проводить с любимыми.
Дочь Энрике Иглесиаса станцевала под песню папы и умилила его поклонников. Видео © Instagram / Энрике Иглесиас
Испанский певец Энрике Иглесиас решил завершить карьеру, чтобы больше времени проводить с семьёй, и издал финальный трек с говорящим названием — Final. Теперь эта папина песня приводит в восторг его третьего ребёнка — малышку Машу. Артист опубликовал видео с танцующей девочкой.
"Спасибо всем моим поклонникам за вашу поддержку!" — сопроводил публикацию в "Инстаграме" певец.
Правда, полностью из индустрии 46-летний музыкант уходить не спешит. Он уточнил, что писать песни для других продолжит.
Как рассказывал Лайф, Иглесиас признался, что не в силах справиться со своим третьим ребёнком. Забота о семье, в частности о малышке Маше, делает его совершенно счастливым, но иногда он теряет контроль над ситуацией и нуждается в помощи.
Комментариев: 0