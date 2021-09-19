Учёные обнаружили возможное доказательство природного появления CoViD-19

Группа учёных из французского Института Пастера и Лаосского национального университета обнаружила у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, почти идентичные уханьскому варианту SARS-CoV-2. Эти данные могут послужить доказательством естественного происхождения ковида. Предварительная версия материала опубликована на платформе авторитетного журнала Nature.

"Мы обнаружили, что RBD-домены этих вирусов слабо отличаются от SARS-CoV-2, связываются с человеческим белком hACE2 так же эффективно, как и штамм коронавируса, выявленный в Ухани на ранних этапах заболевания среди людей", — говорится в аннотации к статье.

Вирусы получили названия BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. Один из авторов исследования, вирусолог из Института Пастера Марк Элуа, утверждает, что это наиболее "ближайшие предки" коронавируса SARS-CoV-2, выявленные на сегодня. Учёные считают, что эти вирусы представляют для человека опасность в будущем.

"Эти вирусы, возможно, способствовали возникновению SARS-CoV-2 и могут привести в будущем к риску прямой передачи людям", — говорит Марк Элуа.