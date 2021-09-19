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Учёные обнаружили возможное доказательство природного появления CoViD-19

Авторы исследования считают, что вирусы этого семейства представляют для человека опасность и в будущем.

18 сентября, 23:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Группа учёных из французского Института Пастера и Лаосского национального университета обнаружила у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, почти идентичные уханьскому варианту SARS-CoV-2. Эти данные могут послужить доказательством естественного происхождения ковида. Предварительная версия материала опубликована на платформе авторитетного журнала Nature.

"Мы обнаружили, что RBD-домены этих вирусов слабо отличаются от SARS-CoV-2, связываются с человеческим белком hACE2 так же эффективно, как и штамм коронавируса, выявленный в Ухани на ранних этапах заболевания среди людей", — говорится в аннотации к статье.

Вирусы получили названия BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. Один из авторов исследования, вирусолог из Института Пастера Марк Элуа, утверждает, что это наиболее "ближайшие предки" коронавируса SARS-CoV-2, выявленные на сегодня. Учёные считают, что эти вирусы представляют для человека опасность в будущем.

"Эти вирусы, возможно, способствовали возникновению SARS-CoV-2 и могут привести в будущем к риску прямой передачи людям", — говорит Марк Элуа.

Выводы экспертов ВОЗ о происхождении коронавируса обеспокоили США

Выводы экспертов ВОЗ о происхождении коронавируса обеспокоили США

Ранее Лайф сообщал, что в Китае предложили новую версию появления в стране коронавируса. Согласно ей, первая вспышка CoViD-19 на рынке морепродуктов в Ухани в конце 2019 года была вызвана завозом вируса из-за рубежа на замороженных продуктах. Между тем ВОЗ признала возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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