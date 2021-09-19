"Да освободит нас Россия в третий раз": В Болгарии оценили масштабные учения "Запад-2021"

Читатели под соответствующей статьёй в местном издании высказались в поддержку РФ, признав важность сильной армии для страны. В том числе на фоне "ненадёжности" НАТО.