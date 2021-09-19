"Да освободит нас Россия в третий раз": В Болгарии оценили масштабные учения "Запад-2021"
Читатели под соответствующей статьёй в местном издании высказались в поддержку РФ, признав важность сильной армии для страны. В том числе на фоне "ненадёжности" НАТО.
Фото © Минобороны РФ
Некоторые болгарские читатели портала dir.bg восхитились белорусско-российскими стратегическими учениями "Запад-2021", свои мнения они в избытке оставили под статьёй, посвящённой стратегическим учебным мероприятиям.
"Американцы ждут, что Россия перестанет вооружаться, и немедленно нападут. Противные американские империалисты", — написали болгары под материалом. "Россия неоднократно подвергалась нападениям. Наполеон пробовал, Китай пробовал, Гитлер пробовал... Теперь НАТО повсюду. Так что их армия важна", — комментируют читатели, рассматривая фотографии с учений. "Только сильная палка может удержать англосаксонских шакалов от России. И в данном случае — из Белоруссии".
Некоторые даже выражали свои пожелания: "Сильная армия — сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз — однажды от империализма турок, однажды от империализма немцев, теперь от американцев". Такое мнение было сразу поддержано: "Мы, болгары, на стороне нашей освободительницы России и против НАТО". Были и такие размышления: "Сильная Россия — гарантия существования Болгарии. Если станет жарко, американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане".
Напомним, с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии были проведены белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". В них участвовало до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники (290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов), до 15 кораблей.
Ранее Лайф писал, что из-за учений "Запад-2021" Минобороны Норвегии выдвинуло требования к России. По мнению министра, соседняя страна всё активнее проявляет себя на северных территориях, в Осло хотели бы "прозрачности".
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