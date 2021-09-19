Как долго продлится в России новая волна ковида, рассказал эксперт

С учётом того, что сейчас в России вновь наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, новая волна может начаться в октябре, а закончиться в январе. Таким прогнозом поделился гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"По коронавирусу волна длится в среднем четыре – шесть недель. Если она начнётся в конце октября – ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть ещё динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае", — говорит Исаев.

В интервью ТАСС он отметил, что сейчас в регионах России третья волна эпидемии ковида переходит в четвёртую. В Москве же ситуация более спокойная. На заболеваемость в целом, по мнению Исаева, повлияет появление нового штамма коронавируса — "мю". Если он действительно уклоняется от антител, это может усилить четвёртую волну.