Отряд самоубийц: Почему полицейские, охранявшие Капитолий 6 января, один за другим совершают суицид Гюнтер Хашида стал четвёртым покончившим с собой полицейским, защищавшим здание Капитолия от толпы сторонников Трампа во время беспорядков 6 января 2021 года. Лайф разбирался в причинах этих смертей. 4 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Mark Wilson / Getty Images, Jim Lo Scalzo — Pool / Getty Images

Офицера столичной полиции округа Колумбия Гюнтера Хашиду обнаружили мёртвым в своём доме в четверг, 29 июля, сообщили в местном департаменте полиции. Как пишут в американских СМИ, причиной смерти полицейского стало самоубийство.

Полисмен служил в так называемой полиции Капитолия США (United States Capitol Police) — по сути, элитном силовом ведомстве, которое является правоохранительным органом федерального уровня. На его личный состав возложены функции защиты Конгресса Соединённых Штатов как в округе Колумбия, так и на всей территории США. После беспорядков 6 января 2021 года, организованных сторонниками проигравшего избирательную кампанию президента Дональда Трампа, USCP прославилось чередой странных смертей среди своих сотрудников.

Фото © Mountcastle Turch Funeral Home via CNN

Отряд самоубийц

43-летний Гюнтер Хашида служил в группе экстренного реагирования в отделе специальных операций. Офицер обладал большим опытом — работал в отделе с 2003 года и в этом году отметил 18-летие службы. У него остались жена, сестра и трое детей.

Практически одновременно с известием о его смерти в американской прессе всплыла информация, что незадолго до этого с собой покончил его 26-летний коллега — уроженец Пенсильвании Кайл Хендрик Дефрейтаг. Самоубийство произошло 10 июля.

Как и Хашида, Дефрейтаг также дежурил в горячие январские дни 2021 года. В его зоне ответственности оказалось обеспечение соблюдения комендантского часа в Капитолии сразу после беспорядков. К моменту своей смерти он отслужил в полиции Капитолия пять лет.

Кайл Хендрик Дефрейтаг. Фото © Conan Daily

Оба самоубийства стали звеньями в целой цепочке странных смертей полицейских из USCP. Началось со смерти Брайана Сикника. 42-летний старший сержант группы экстренного реагирования скончался 7 января. Во время штурма он оказался на "линии фронта" и одним из первых отражал атаку. В ходе столкновения Сикника дважды опрыскивали из перцового баллончика, но позже он написал родным в мессенджерах, что чувствует себя хорошо.

Спустя несколько часов он впал в кому и умер в больнице ещё до приезда родных. О результатах вскрытия тела Сикника сообщили лишь в апреле, а документальные данные о причинах смерти не опубликованы до сих пор. По официальным данным, полицейского сгубил инсульт.

Такая задержка с результатами породила массу противоречивых слухов о реальных причинах его смерти. Подпитываются они тем, что Брайан Сикник оказался активным сторонником Трампа во время его президентской кампании 2016 года и был противником его импичмента.

Похороны Брайана Сикника. Фото © Kevin Dietsch — Pool / Getty Images

9 января неожиданно покончил с собой офицер USCP 51-летний Говард Либенгуд. На службу он пришёл не с улицы: с 1981 по 1983 год в полиции Капитолия служил его отец, в тот период он руководил более чем 1,2 тысячи сотрудников. После этого стал руководителем аппарата сенаторов Фреда Томпсона и Билла Фриста, а также приобрёл известность как сильный табачный лоббист.

Либенгуд-младший пришёл в полицию Капитолия сразу после смерти отца — в апреле 2005 года — и был назначен в сенатский отдел. На момент своей смерти он проработал там почти 16 лет.

Говард Либенгуд в 2008 году берёт отпечатки у детей во время экскурсии в рамках Дня безопасности детей. Фото © Tom Williams / Roll Call / Getty Images

15 января по дороге на работу в своём автомобиле Ford Mustang застрелился 35-летний офицер полиции Джеффри Смит. Он служил в полиции Капитолия 12 лет и, по словам супруги Эрин, был уравновешенным добродушным человеком.

В ходе беспорядков он оказался в самой гуще событий и получил по голове мощный удар металлическим прутом. Жизнь полицейскому спасла каска, однако сильные боли заставили его обратиться в больницу. Там разбираться в причинах состояния сотрудника не стали, накормили таблетками и на несколько дней отправили отлежаться домой. В это время офицера стали мучить кошмары, он замкнулся в себе, стал раздражительным и грубым. В роковой день (15 января) Смит должен был заступить на службу и по дороге в участок ехать, видимо, передумал...

Не убили — не герой

Спустя некоторое время после столкновений 6 января наблюдатели обращали внимание на тяжёлое моральное состояние многих офицеров полиции. Только в ходе беспорядков в драках было ранено 65 стражей порядка, ещё 70 пострадали.

Фото © Chip Somodevilla / Getty Images

Вдобавок после смерти Джорджа Флойда полицейские округа были морально измотаны ещё и многомесячными непрерывными демонстрациями сторонников BLM (Black Lives Matter), которые часто перерастали в насилие.

Согласно данным доклада "Профессиональный риск: предотвращение самоубийств среди сотрудников полиции", выпущенного организацией Police Executive Research Forum в 2019 году, в последнее время смертность среди полицейских вследствие самоубийств превышает количество погибших в перестрелках с бандитами или из-за несчастных случаев.

Сейчас Эрин Смит пытается получить доступ к данным медицинской карты мужа и разобраться в причинах, побудивших его совершить суицид. Она намерена добиться признания смерти Джеффри Смита гибелью "при исполнении служебных обязанностей", поскольку, по её мнению, участие в стычке и физическая травма головы привели к депрессии и трагедии.

Джеффри Смит. Фото © Facebook

Если ей удастся это доказать, семье погибшего полицейского положена материальная компенсация в размере 370 тыс. долларов. Однако, по мнению экспертов, сделать это будет сложно, поскольку закон округа Колумбия прямо указывает, что присуждаемое семьям погибших полицейских и пожарных пособие не может быть предоставлено в случае смерти, "вызванной намерением офицера".

В это же время родные Гюнтера Хашиды, видимо, решили не связываться с государством и собирают среди простых американцев 250 тыс. долларов на похороны полицейского, а также финансовую поддержку его супруги Ромелии и обучение сыновей. На сегодняшний день на одном из американских сайтов по сбору пожертвований сочувствующие граждане перечислили семье уже больше 100 тыс. долларов. Судя по динамике поступлений, необходимая сумма будет собрана буквально за несколько дней.

Авторы Евгений Кузнецов