Врач рассказала, когда не стоит пить кофе

Чашка кофе может принести как вред, так и пользу вашему организму. Это зависит от времени суток. Когда лучше употреблять напиток, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что взбодриться можно утренней чашкой кофе, но её нельзя употреблять натощак. По словам Лизун, кофе стимулирует выброс соляной кислоты, что впоследствии приводит к изжоге и проблемам с желудком.

"У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу. Поэтому пить кофе нужно обязательно вместе с едой или после еды", — объяснила диетолог.

Лизун также предупреждает, что не следует пытаться заменить чашкой кофе полноценный приём пищи. Рацион должен быть сбалансированным. Также специалист уверена, что далеко не всем можно пить кофе вечером. По крайней мере, лучше это делать за три-четыре часа до сна.

"Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе только утренний вариант", — считает диетолог.