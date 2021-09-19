НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Количество обязательных доз вакцин от ковида предложили увеличить в США

По мнению советника главы Белого дома, это может потребоваться для более эффективной иммунизации населения.

19 сентября, 01:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Количество доз вакцины от CoViD-19 для полноценной защиты организма от коронавируса можно увеличить с двух до трёх. Такое мнение высказал главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.

Беседуя с газетой The Telegraph он отметил, что эта мера может коснуться мРНК-вакцин. В это число, например, входит препарат от Pfizer. Как отмечает Фаучи, можно сначала вводить два компонента со стандартным перерывом от двух до трёх недель, а через несколько месяцев делать третью прививку.

В России 39 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от ковида

В России 39 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от ковида

Как рассказывал Лайф ранее, иммунолог развеял популярный миф о повторной вакцинации от ковида.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1