Количество обязательных доз вакцин от ковида предложили увеличить в США

Количество доз вакцины от CoViD-19 для полноценной защиты организма от коронавируса можно увеличить с двух до трёх. Такое мнение высказал главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.

Беседуя с газетой The Telegraph он отметил, что эта мера может коснуться мРНК-вакцин. В это число, например, входит препарат от Pfizer. Как отмечает Фаучи, можно сначала вводить два компонента со стандартным перерывом от двух до трёх недель, а через несколько месяцев делать третью прививку.