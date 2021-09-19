"Грубейшие ошибки": На Украине экс-министр предупредил о расплате за слова Зеленского о "грязном газе"
По мнению Виктора Суслова, страна "попала", потому что были допущены грубейшие ошибки в энергетике и политике.
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Украина оказалась единственным в Европе государством, которое не стало заключать прямой контракт на закупку российского газа, и теперь будет вынуждена покупать топливо по рекордной цене — едва ли не по тысяче долларов за кубометр. Об этом заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.
"Сейчас у нас могло быть всё нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?" — сказал Суслов в эфире телеканала "Первый независимый".
По его мнению, всему виной непрофессионализм в команде Зеленского, заявившего, что "российский газ — самый грязный в мире". Теперь, по мнению Суслова, Украина "попала" из-за такой некомпетентности.
Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, повторяя её недавнее заявление, назвал российский газ грязным и объяснил это не только химико-логистической составляющей. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что это "не от большого ума".
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