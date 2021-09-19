Украина оказалась единственным в Европе государством, которое не стало заключать прямой контракт на закупку российского газа, и теперь будет вынуждена покупать топливо по рекордной цене — едва ли не по тысяче долларов за кубометр. Об этом заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

"Сейчас у нас могло быть всё нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?" — сказал Суслов в эфире телеканала "Первый независимый".

По его мнению, всему виной непрофессионализм в команде Зеленского, заявившего, что "российский газ — самый грязный в мире". Теперь, по мнению Суслова, Украина "попала" из-за такой некомпетентности.