"Осталось им только цветочки полить": Актёр Сухоруков посетовал на "жиденьких" мужиков в сериалах
По мнению актёра, представители сильного пола в современных лентах стали слишком слабыми, а вот женщины — наоборот.
Фото © Instagram / victor_sukhorukov
Сейчас во многих фильмах женщины по своему поведению превратились в мужчин, а мужчины — в женщин. Такое мнение высказал российский актёр Виктор Сухоруков.
"Мне странно, что во многих фильмах теперь девчонки превратились в парней в том смысле, что они влюбляются в мужчин, они их хомутают, они борются за его любовь. Мужики-актёры все какие-то инфантильные, жиденькие, болезные ребятки", — сказал артист в интервью "Аргументам и фактам".
Сухоруков уверен, что современные сериалы похожи друг на друга, будто бы их пишет одна и та же команда.
"А мужики там — так, чуть-чуть… Осталось им только цветочки полить", — сказал российский актёр.
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А ранее Виктор Сухоруков объяснил своё увольнение из Театра Моссовета. По словам актёра, ему было жаль уходить в юбилейный год, но там он больше работать не может.
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