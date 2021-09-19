Сейчас во многих фильмах женщины по своему поведению превратились в мужчин, а мужчины — в женщин. Такое мнение высказал российский актёр Виктор Сухоруков.

"Мне странно, что во многих фильмах теперь девчонки превратились в парней в том смысле, что они влюбляются в мужчин, они их хомутают, они борются за его любовь. Мужики-актёры все какие-то инфантильные, жиденькие, болезные ребятки", — сказал артист в интервью "Аргументам и фактам".

Сухоруков уверен, что современные сериалы похожи друг на друга, будто бы их пишет одна и та же команда.

"А мужики там — так, чуть-чуть… Осталось им только цветочки полить", — сказал российский актёр.