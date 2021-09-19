Россия и Франция договорились, как будут решать вопрос с импортом шампанского

Франция и Россия договорились о переговорах по урегулированию спора по поводу нового российского закона, который заставляет французских производителей шампанского маркировать свои бутылки игристым вином.

Как пишет Reuters, министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди и замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин провели переговоры и решили создать рабочую группу.

"Мы достигли договорённости о методе работы, чтобы прояснить новый российский винный закон и найти решение ситуации, с которой сталкивается наше шампанское", — написал Денорманди в "Твиттере".