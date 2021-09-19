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Россия и Франция договорились, как будут решать вопрос с импортом шампанского

Согласно новому российскому закону, зарубежная продукция должна маркироваться как игристое вино.

19 сентября, 03:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Франция и Россия договорились о переговорах по урегулированию спора по поводу нового российского закона, который заставляет французских производителей шампанского маркировать свои бутылки игристым вином.

Как пишет Reuters, министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди и замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин провели переговоры и решили создать рабочую группу.

"Мы достигли договорённости о методе работы, чтобы прояснить новый российский винный закон и найти решение ситуации, с которой сталкивается наше шампанское", — написал Денорманди в "Твиттере".

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Напомним, ранее компания Moet Hennessy предупредила об отказе поставлять алкоголь в Россию. Производитель сообщил, что, согласно требованиям нового закона, будет вынужден пересертифицировать продукт. Отметим, что поправки вносят дополнительные требования к винодельческой продукции. В частности, ограничивается использование понятия "шампанское" зарубежными производителями. При этом в компании намерены привести упаковку в соответствие с новым законом и возобновить поставки продукции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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