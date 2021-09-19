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Минимум восемь человек погибли в результате опрокидывания судна в Китае

Паром перевозил 46 человек по реке Бэйпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны.

19 сентября, 03:33

Минимум восемь человек погибли в результате опрокидывания судна в Китае. Видео © Twitter / People's Daily app

Восемь человек погибли, ещё семь пропали без вести в результате опрокидывания пассажирского судна в Китае. Спасён 31 человек, остальных ищут.

Как отмечает китайская газета People's Daily, опрокинувшийся паром перевозил 46 человек по реке Бэйпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны.

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В Карелии семья из четырёх человек перевернулась на лодке и погибла

А ранее Лайф рассказывал, что в Китае судно с людьми перевернулось у южного побережья. В результате ЧП более 70 человек оказались в воде.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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