Минимум восемь человек погибли в результате опрокидывания судна в Китае. Видео © Twitter / People's Daily app

Восемь человек погибли, ещё семь пропали без вести в результате опрокидывания пассажирского судна в Китае. Спасён 31 человек, остальных ищут.

Как отмечает китайская газета People's Daily, опрокинувшийся паром перевозил 46 человек по реке Бэйпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны.