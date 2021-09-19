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Автолюбителям рассказали, как правильно выбрать зимнюю резину

Прежде всего нужно соблюдать тип и размер, которые предписал использовать производитель машины. Это важно в том числе для безопасности.

19 сентября, 04:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

К подбору и приобретению зимней резины для автомобиля необходимо подходить крайне внимательно. О том, как правильно выбрать шины, рассказал директор по сервису и запасным частям крупной компании-автодилера Константин Епанешников.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что тип и размер шины необходимо выбирать именно тот, который предписан производителем автомобиля. Эксперименты здесь не нужны.

"Это влияет на эксплуатацию и безопасность. Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно", — говорит Епанешников.

Говоря о типе резины, он напомнил, что существует шипованная и нешипованная. Выбор зависит от условий эксплуатации автомобиля.

"Тем людям, которые выезжают за город и у которых путь проходит по заснеженным дорогам, я бы рекомендовал приобретать шипованные колёса. Если же машина эксплуатируется в городе, то дороги у нас, как правило, покрываются реагентами, поэтому можно использовать и нешипованную резину", — заключил эксперт.

Зимняя спячка. Где и как правильно хранить летнюю резину

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А ранее Лайф рассказывал, что дорожники предложили ввести штрафы за шипованные шины. По их мнению, также нужно ограничить скорость автомобилей на таких колёсах и шире использовать специальный знак — "Ш".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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