Автолюбителям рассказали, как правильно выбрать зимнюю резину

К подбору и приобретению зимней резины для автомобиля необходимо подходить крайне внимательно. О том, как правильно выбрать шины, рассказал директор по сервису и запасным частям крупной компании-автодилера Константин Епанешников.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что тип и размер шины необходимо выбирать именно тот, который предписан производителем автомобиля. Эксперименты здесь не нужны.

"Это влияет на эксплуатацию и безопасность. Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно", — говорит Епанешников.

Говоря о типе резины, он напомнил, что существует шипованная и нешипованная. Выбор зависит от условий эксплуатации автомобиля.

"Тем людям, которые выезжают за город и у которых путь проходит по заснеженным дорогам, я бы рекомендовал приобретать шипованные колёса. Если же машина эксплуатируется в городе, то дороги у нас, как правило, покрываются реагентами, поэтому можно использовать и нешипованную резину", — заключил эксперт.