Автолюбителям рассказали, как правильно выбрать зимнюю резину
Прежде всего нужно соблюдать тип и размер, которые предписал использовать производитель машины. Это важно в том числе для безопасности.
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К подбору и приобретению зимней резины для автомобиля необходимо подходить крайне внимательно. О том, как правильно выбрать шины, рассказал директор по сервису и запасным частям крупной компании-автодилера Константин Епанешников.
В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что тип и размер шины необходимо выбирать именно тот, который предписан производителем автомобиля. Эксперименты здесь не нужны.
"Это влияет на эксплуатацию и безопасность. Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно", — говорит Епанешников.
Говоря о типе резины, он напомнил, что существует шипованная и нешипованная. Выбор зависит от условий эксплуатации автомобиля.
"Тем людям, которые выезжают за город и у которых путь проходит по заснеженным дорогам, я бы рекомендовал приобретать шипованные колёса. Если же машина эксплуатируется в городе, то дороги у нас, как правило, покрываются реагентами, поэтому можно использовать и нешипованную резину", — заключил эксперт.
А ранее Лайф рассказывал, что дорожники предложили ввести штрафы за шипованные шины. По их мнению, также нужно ограничить скорость автомобилей на таких колёсах и шире использовать специальный знак — "Ш".
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