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Чижов предложил Евросоюзу поучиться у России организации выборов

Постпред отметил, что попытки ЕС поучать РФ российский народ воспринимает не иначе как оскорбление.

19 сентября, 04:05
<p>Фото © LiFE / Павел Баранов</p>

Фото © LiFE / Павел Баранов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает, что страны Европейского союза могли бы поучиться у России организации выборов. Об этом он сказал журналистам, комментируя недавнюю резолюцию Европарламента по России.

"Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то еэсовцам у нас только поучиться остаётся", — отметил Чижов.

Однако, как добавил он, в ЕС учиться не хотят. По оценке Чижова, выборы в сам Европарламент — это "мягко говоря, странная и довольно унылая картина". Постпред добавил, что попытки ЕС поучать РФ российский народ воспринимает не иначе как оскорбление.

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"Если кто-то в Брюсселе думает, что подобные резолюции способны подтолкнуть россиян к антиправительственным выступлениям или как-то иначе раскачать ситуацию в нашей стране, то я скажу, что они плохо знают Россию и российский народ", — сказал Чижов журналистам.

Лайф рассказывал, что в ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС с Россией. В числе прочего документ предусматривает "выборочный диалог с Кремлём" и "противодействие угрозе безопасности", а также содержит призыв к членам ЕС "быть готовыми не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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