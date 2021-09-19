Чижов предложил Евросоюзу поучиться у России организации выборов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает, что страны Европейского союза могли бы поучиться у России организации выборов. Об этом он сказал журналистам, комментируя недавнюю резолюцию Европарламента по России.

"Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то еэсовцам у нас только поучиться остаётся", — отметил Чижов.

Однако, как добавил он, в ЕС учиться не хотят. По оценке Чижова, выборы в сам Европарламент — это "мягко говоря, странная и довольно унылая картина". Постпред добавил, что попытки ЕС поучать РФ российский народ воспринимает не иначе как оскорбление.

"Если кто-то в Брюсселе думает, что подобные резолюции способны подтолкнуть россиян к антиправительственным выступлениям или как-то иначе раскачать ситуацию в нашей стране, то я скажу, что они плохо знают Россию и российский народ", — сказал Чижов журналистам.