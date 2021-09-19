Российские каноисты Андреева и Штыль завоевали золото на ЧМ в Дании

Российские каноисты Ирина Андреева и Иван Штыль стали чемпионами мира на дистанции 200 метров в соревнованиях смешанных двоек. Турнир завершается сегодня в датском Копенгагене.

Вторыми в финальном заплыве стали представители Польши Дорота Боровская и Михал Лубневский, а третье место заняли Кинчё Такач и Давид Коришански из Венгрии.