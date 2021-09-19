Российские каноисты Андреева и Штыль завоевали золото на ЧМ в Дании
Вторыми к финишу пришли представители Польши, замкнули тройку спортсмены из Венгрии.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Российские каноисты Ирина Андреева и Иван Штыль стали чемпионами мира на дистанции 200 метров в соревнованиях смешанных двоек. Турнир завершается сегодня в датском Копенгагене.
Вторыми в финальном заплыве стали представители Польши Дорота Боровская и Михал Лубневский, а третье место заняли Кинчё Такач и Давид Коришански из Венгрии.
Кроме того, наши спортсмены завоевали бронзу в женской 500-метровке на байдарках, уступив лишь представительницам Белоруссии и Венгрии.
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