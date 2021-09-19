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Российские каноисты Андреева и Штыль завоевали золото на ЧМ в Дании

Вторыми к финишу пришли представители Польши, замкнули тройку спортсмены из Венгрии.

19 сентября, 11:50
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей </p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российские каноисты Ирина Андреева и Иван Штыль стали чемпионами мира на дистанции 200 метров в соревнованиях смешанных двоек. Турнир завершается сегодня в датском Копенгагене.

Вторыми в финальном заплыве стали представители Польши Дорота Боровская и Михал Лубневский, а третье место заняли Кинчё Такач и Давид Коришански из Венгрии.

Россия впервые осталась без медалей Олимпиады в гребле на байдарках и каноэ

Россия впервые осталась без медалей Олимпиады в гребле на байдарках и каноэ

Кроме того, наши спортсмены завоевали бронзу в женской 500-метровке на байдарках, уступив лишь представительницам Белоруссии и Венгрии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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