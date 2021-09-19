Руководитель "Сириуса" Шмелёва проголосовала на думских выборах

Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва проголосовала на выборах в Госдуму РФ на одном из участков в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России".

"Нам очень важно, чтобы сохранился курс на развитие образования, поддержку семей и детей. Это будет напрямую зависеть от того, какие люди будут сегодня избраны. Очень важно принимать участие в выборах, потому что это проявление гражданского долга, выбор будущего курса", — сказала Шмелёва.

Глава "Сириуса" отметила удобство дистанционного электронного голосования, заявив, что это "прорыв в демократии". При этом Шмелёва указала, что хотела пройти процедуру волеизъявления очно, чтобы убедиться, что всё организовано безопасно.