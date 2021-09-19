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Руководитель "Сириуса" Шмелёва проголосовала на думских выборах

Глава центра отметила важность сохранения курса на развитие образования, поддержку семей и детей.

19 сентября, 11:38
<p>Фото © <a href="https://er.ru/activity/news/elena-shmeleva-sohranenie-kursa-na-razvitie-obrazovaniya-podderzhku-semej-s-detmi-zavisit-ot-togo-kakie-lyudi-segodnya-budut-izbrany" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба "Единой России"</a></p>

Фото © Пресс-служба "Единой России"

Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва проголосовала на выборах в Госдуму РФ на одном из участков в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России".

"Нам очень важно, чтобы сохранился курс на развитие образования, поддержку семей и детей. Это будет напрямую зависеть от того, какие люди будут сегодня избраны. Очень важно принимать участие в выборах, потому что это проявление гражданского долга, выбор будущего курса", — сказала Шмелёва.

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Глава "Сириуса" отметила удобство дистанционного электронного голосования, заявив, что это "прорыв в демократии". При этом Шмелёва указала, что хотела пройти процедуру волеизъявления очно, чтобы убедиться, что всё организовано безопасно.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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