В России призвали ввести общемировые критерии наблюдения за выборами
Отмечается, что РФ уже обращалась в ОБСЕ с соответствующим предложением, однако получила категорический отказ.
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Россия выступает за заключение международной конвенции по наблюдению за выборами, в которой были бы прописаны критерии по формированию числа наблюдателей и оценке избирательного процесса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в информцентре ЦИК РФ.
"То, что не существует общепризнанных критериев наблюдения за выборами, оценки этих выборов, наблюдателей в привязке, условно говоря, к количеству избирателей, участков, это проблема. Не существует таких общепризнанных критериев, поэтому любую цифру, квоту можно с этой точки зрения подвергать сомнению", — сказал парламентарий.
Косачёв отметил, что Россия предлагает ОБСЕ обсудить, подготовить и заключить такую конвенцию, однако получает категорический отказ, с заявлением, что такие критерии не нужны. Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что Москва хотела бы видеть эти критерии, но ей не дают дойти до конца в этом вопросе из-за желания оппонентов "ловить рыбку в мутной воде".
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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