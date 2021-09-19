В России призвали ввести общемировые критерии наблюдения за выборами

Россия выступает за заключение международной конвенции по наблюдению за выборами, в которой были бы прописаны критерии по формированию числа наблюдателей и оценке избирательного процесса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в информцентре ЦИК РФ.

"То, что не существует общепризнанных критериев наблюдения за выборами, оценки этих выборов, наблюдателей в привязке, условно говоря, к количеству избирателей, участков, это проблема. Не существует таких общепризнанных критериев, поэтому любую цифру, квоту можно с этой точки зрения подвергать сомнению", — сказал парламентарий.

Косачёв отметил, что Россия предлагает ОБСЕ обсудить, подготовить и заключить такую конвенцию, однако получает категорический отказ, с заявлением, что такие критерии не нужны. Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что Москва хотела бы видеть эти критерии, но ей не дают дойти до конца в этом вопросе из-за желания оппонентов "ловить рыбку в мутной воде".