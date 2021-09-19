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В России призвали ввести общемировые критерии наблюдения за выборами

Отмечается, что РФ уже обращалась в ОБСЕ с соответствующим предложением, однако получила категорический отказ.

19 сентября, 10:21
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Россия выступает за заключение международной конвенции по наблюдению за выборами, в которой были бы прописаны критерии по формированию числа наблюдателей и оценке избирательного процесса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в информцентре ЦИК РФ.

"То, что не существует общепризнанных критериев наблюдения за выборами, оценки этих выборов, наблюдателей в привязке, условно говоря, к количеству избирателей, участков, это проблема. Не существует таких общепризнанных критериев, поэтому любую цифру, квоту можно с этой точки зрения подвергать сомнению", — сказал парламентарий.

Международные наблюдатели из СНГ не фиксируют нарушений на думских выборах

Международные наблюдатели из СНГ не фиксируют нарушений на думских выборах

Косачёв отметил, что Россия предлагает ОБСЕ обсудить, подготовить и заключить такую конвенцию, однако получает категорический отказ, с заявлением, что такие критерии не нужны. Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что Москва хотела бы видеть эти критерии, но ей не дают дойти до конца в этом вопросе из-за желания оппонентов "ловить рыбку в мутной воде".

На думских выборах в России работает более 380 иностранных наблюдателей и экспертов

На думских выборах в России работает более 380 иностранных наблюдателей и экспертов

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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