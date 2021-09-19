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"Без потрясений и дерготни": Замсекретаря генсовета ЕР на выборах в Думу проголосовал за развитие России

Ревенко пояснил, что исполнил гражданский долг в воскресенье, поскольку привык, что именно в этот день недели традиционно проходили все выборы до пандемии.

19 сентября, 10:15
<p>Фото © <a href="https://er.ru/activity/news/evgenij-revenko-my-golosuem-za-razvitie-nashej-strany-nashej-ekonomiki-i-nashego-regiona" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба "Единой России"</a></p>

Фото © Пресс-служба "Единой России"

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко исполнил гражданский долг на одном из избирательных участков в Воронеже. Говоря о выборе, парламентарий назвал его очевидным.

"Я голосовал за развитие нашей страны, нашей экономики и нашего региона. Без потрясений, без дерготни и именно за развитие во благо каждого человека, который живёт на этой прекрасной земле", — приводит его слова пресс-служба партии.

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Свой выбор замсекретаря генсовета ЕР сделал на избирательном участке в гимназии имени Н.Г. Басова в последний из трёх дней голосования. Он пояснил, что проголосовал в воскресенье, так как привык, что именно в этот день недели традиционно проходили все выборы до пандемии коронавируса.

Ранее Лайф писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге. Стоит отметить, что во время процедуры были строго соблюдены все санитарные нормы — на сотрудниках комиссии были надеты маски и перчатки.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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