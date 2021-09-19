Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко исполнил гражданский долг на одном из избирательных участков в Воронеже. Говоря о выборе, парламентарий назвал его очевидным.

"Я голосовал за развитие нашей страны, нашей экономики и нашего региона. Без потрясений, без дерготни и именно за развитие во благо каждого человека, который живёт на этой прекрасной земле", — приводит его слова пресс-служба партии.

Свой выбор замсекретаря генсовета ЕР сделал на избирательном участке в гимназии имени Н.Г. Басова в последний из трёх дней голосования. Он пояснил, что проголосовал в воскресенье, так как привык, что именно в этот день недели традиционно проходили все выборы до пандемии коронавируса.

Ранее Лайф писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге. Стоит отметить, что во время процедуры были строго соблюдены все санитарные нормы — на сотрудниках комиссии были надеты маски и перчатки.