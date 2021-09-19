"Вместе решаем будущее страны": Губернатор Петербурга Беглов проголосовал на думских выборах
Для того чтобы пройти процедуру волеизъявления, глава Северной столицы посетил избирательный участок в школе в Приморском районе.
Александр Беглов во время голосования. Фото © ТАСС / Александра Подервянская
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и парламента города.
"Я проголосовал за депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга, и сегодня мы все вместе, как в городе, так и в стране, решаем будущее нашей страны... Я уверен, что ленинградцы-петербуржцы сделают правильный выбор", — сказал Беглов журналистам после процедуры волеизъявления.
Отмечается, что глава Северной столицы посетил избирательный участок, расположенный в школе № 12 с углублённым изучением английского языка на улице Кораблестроителей в Приморском районе города. При входе в помещение в обязательном порядке проводится термометрия избирателей, при необходимости также предоставляются защитные маски и санитайзер.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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