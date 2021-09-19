Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и парламента города.

"Я проголосовал за депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга, и сегодня мы все вместе, как в городе, так и в стране, решаем будущее нашей страны... Я уверен, что ленинградцы-петербуржцы сделают правильный выбор", — сказал Беглов журналистам после процедуры волеизъявления.

Отмечается, что глава Северной столицы посетил избирательный участок, расположенный в школе № 12 с углублённым изучением английского языка на улице Кораблестроителей в Приморском районе города. При входе в помещение в обязательном порядке проводится термометрия избирателей, при необходимости также предоставляются защитные маски и санитайзер.