Пётр Великий пришёл на думские выборы в Петербурге. Видео © Соцсети

В Санкт-Петербурге отдать свой голос на думских выборах решил и Пётр I Великий. До избирательного участка мужчина в костюме первого российского императора добрался необычным способом — на карете.

"Виват вам, россияне!" — поприветствовал необычный избиратель собравшихся на участке.

Визит "Петра I" вызвал большой ажиотаж среди присутствующих — некоторые тут же попросили сделать фото на память. Мужчина не отказал желающим в фотосессии, но согласился позировать только после того, как пройдёт процедуру волеизъявления.

Отметим, что это далеко не первый необычный избиратель на думских выборах в России. Так, в Тюмени исполнить гражданский долг пришёл Железный человек. А 17 сентября на один из участков в Санкт-Петербурге пришла зебра из "Мадагаскара". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто. 18 сентября в Красноярске на думские выборы пришёл царь. Он назвал "достойными мужами" кандидатов в депутаты, а всю процедуру голосования — "бесовством", так как раньше, чтобы сделать выбор, нужно было лишь "поднять руку".