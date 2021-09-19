НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Виват, россияне!": Пётр Великий пришёл на думские выборы в Петербурге

Визит "императора" на избирательный участок вызвал настоящий ажиотаж среди голосующих граждан и членов комиссии, которые тут же попросили сделать фото на память.

19 сентября, 09:35

Пётр Великий пришёл на думские выборы в Петербурге. Видео © Соцсети

В Санкт-Петербурге отдать свой голос на думских выборах решил и Пётр I Великий. До избирательного участка мужчина в костюме первого российского императора добрался необычным способом — на карете.

"Виват вам, россияне!" — поприветствовал необычный избиратель собравшихся на участке.

Дейви Джонс сошёл с "Летучего голландца" у берегов Камчатки и проголосовал на выборах

Дейви Джонс сошёл с "Летучего голландца" у берегов Камчатки и проголосовал на выборах

Визит "Петра I" вызвал большой ажиотаж среди присутствующих — некоторые тут же попросили сделать фото на память. Мужчина не отказал желающим в фотосессии, но согласился позировать только после того, как пройдёт процедуру волеизъявления.

Отметим, что это далеко не первый необычный избиратель на думских выборах в России. Так, в Тюмени исполнить гражданский долг пришёл Железный человек. А 17 сентября на один из участков в Санкт-Петербурге пришла зебра из "Мадагаскара". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто. 18 сентября в Красноярске на думские выборы пришёл царь. Он назвал "достойными мужами" кандидатов в депутаты, а всю процедуру голосования — "бесовством", так как раньше, чтобы сделать выбор, нужно было лишь "поднять руку".

Тюменцы сняли креативный ролик об участии в выборах в духе игры The Sims

Тюменцы сняли креативный ролик об участии в выборах в духе игры The Sims

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Главу ставропольской ТИК уволят после случая с завешиванием камеры наблюдения тряпками

сегодня в 10:37

Пётр I против Пушкина. Пулково предложили назвать в честь царей или поэтов

13 октября 2018, 08:23

В Бурятии группа "Рок изобилия" устроила турне по избирательным участкам

сегодня в 10:32

В РФС рассказали, кто станет новым главой департамента судейства

сегодня в 10:37

Калужский губернатор Шапша проголосовал на выборах депутатов Госдумы

сегодня в 10:36

Новости партнеров

Layer 1