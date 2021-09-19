Дейви Джонс сошёл с "Летучего голландца" у берегов Камчатки и проголосовал на выборах
Капитан неуловимого корабля призвал жителей региона исполнить свой гражданский долг и отметил, что голосование — очень важное и ответственное дело.
Фото © Правительство Камчатки
Дейви Джонс сошёл с "Летучего голландца" у берегов Камчатки и проголосовал на выборах. Видео © Пресс-служба Правительства Камчатки
Отдать свой голос на думских выборах решили не только граждане страны, но и обитатели морских глубин: на один из избирательных участков на Камчатке исполнить гражданский долг пришёл местный "Дейви Джонс". Капитан "Летучего голландца" также обратился к жителям региона.
"Для каждого гражданина нашей страны голосование — это очень важное и ответственное дело. Сегодня очень важный день — финальный день голосования. Сегодня мы отдаём голос за наше будущее. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой выбор. Голосование не займёт много времени, но зато вы будете знать, что сделали большой вклад в развитие нашего края и страны", — сказал молодой человек в костюме персонажа "Пиратов Карибского моря" в ролике, опубликованном правительством региона.
На кадрах видно, что избиратель, несмотря на свой необычный внешний вид, на участке, как и другие граждане, надел защитную маску. А заполненный бланк в электронную урну он опустил с помощью клешни.
Отметим, что это далеко не первый необычный избиратель на думских выборах в России. Так, в Тюмени исполнить гражданский долг пришёл Железный человек. А 17 сентября на один из участков в Санкт-Петербурге пришла зебра из "Мадагаскара". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто. 18 сентября в Красноярске на думские выборы пришёл царь. Он назвал "достойными мужами" кандидатов в депутаты, а всю процедуру голосования — "бесовством", так как раньше, чтобы сделать выбор, нужно было лишь "поднять руку".
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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