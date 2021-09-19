Дейви Джонс сошёл с "Летучего голландца" у берегов Камчатки и проголосовал на выборах. Видео © Пресс-служба Правительства Камчатки

Отдать свой голос на думских выборах решили не только граждане страны, но и обитатели морских глубин: на один из избирательных участков на Камчатке исполнить гражданский долг пришёл местный "Дейви Джонс". Капитан "Летучего голландца" также обратился к жителям региона.

"Для каждого гражданина нашей страны голосование — это очень важное и ответственное дело. Сегодня очень важный день — финальный день голосования. Сегодня мы отдаём голос за наше будущее. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой выбор. Голосование не займёт много времени, но зато вы будете знать, что сделали большой вклад в развитие нашего края и страны", — сказал молодой человек в костюме персонажа "Пиратов Карибского моря" в ролике, опубликованном правительством региона.

На кадрах видно, что избиратель, несмотря на свой необычный внешний вид, на участке, как и другие граждане, надел защитную маску. А заполненный бланк в электронную урну он опустил с помощью клешни.