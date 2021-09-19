В "Единой России" заявили, что трёхдневное голосование полностью себя оправдывает
Там отметили, что благодаря такому формату удалось в том числе избежать очередей на участках, что очень важно в условиях пандемии.
Фото © Пресс-служба "Единой России"
Трёхдневный формат голосования на выборах в Госдуму РФ полностью себя оправдывает, считает депутат ГД от Удмуртии, первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев, который посетил региональный ситуационный центр в Ижевске.
"Мы видим, что в целом по республике проголосовало более 28% — это почти две трети от общего числа избирателей. Первая треть жителей проголосовала 17 сентября, вторая — 18-го. Мы ожидаем, что третья часть проголосует в заключительный день выборов. Таким образом удалось избежать и очередей на участках. Это очень важно в условиях пандемии", — цитирует Исаева пресс-служба партии.
Депутат добавил, что лично посетил целый ряд участков в Завьяловском и Шарканском районах, Ижевске и Воткинске. По его словам, всё организовано хорошо, "наблюдатели от разных политических партий работают с взаимоуважением, претензий к друг другу не имеют". Кроме того, Исаев отметил, что на участках предусмотрены все необходимые меры безопасности, члены избиркома работают в масках, защитных экранах и перчатках, а избирателям обязательно проводится термометрия.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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