В "Единой России" заявили, что трёхдневное голосование полностью себя оправдывает

Трёхдневный формат голосования на выборах в Госдуму РФ полностью себя оправдывает, считает депутат ГД от Удмуртии, первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев, который посетил региональный ситуационный центр в Ижевске.

"Мы видим, что в целом по республике проголосовало более 28% — это почти две трети от общего числа избирателей. Первая треть жителей проголосовала 17 сентября, вторая — 18-го. Мы ожидаем, что третья часть проголосует в заключительный день выборов. Таким образом удалось избежать и очередей на участках. Это очень важно в условиях пандемии", — цитирует Исаева пресс-служба партии.

Депутат добавил, что лично посетил целый ряд участков в Завьяловском и Шарканском районах, Ижевске и Воткинске. По его словам, всё организовано хорошо, "наблюдатели от разных политических партий работают с взаимоуважением, претензий к друг другу не имеют". Кроме того, Исаев отметил, что на участках предусмотрены все необходимые меры безопасности, члены избиркома работают в масках, защитных экранах и перчатках, а избирателям обязательно проводится термометрия.