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Собянин объяснил, с чем связан рост заболеваемости ковидом в Москве

Также столичный мэр призвал горожан быть осторожными и соблюдать санитарные требования.

19 сентября, 06:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в столице связан с сезонными причинами. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, беречь себя и своё здоровье", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

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Коэффициент распространения коронавируса в России достиг июльского максимума

Ранее эксперт рассказал, как долго продлится в России новая волна ковида. По его мнению, ситуацию может усугубить появление новой мутации вируса — "мю", которая, по предварительным данным, может уклоняться от антител.

Напомним, что, по последним данным оперштаба, в России впервые с 22 августа выявили более 20 тысяч новых случаев ковида. Наибольшее число случаев за 18 сентября выявили в Москве — прирост заболевших составил 2146 человек. Общее число заражений в стране достигло 7 254 754.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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