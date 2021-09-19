Собянин объяснил, с чем связан рост заболеваемости ковидом в Москве

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в столице связан с сезонными причинами. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, беречь себя и своё здоровье", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее эксперт рассказал, как долго продлится в России новая волна ковида. По его мнению, ситуацию может усугубить появление новой мутации вируса — "мю", которая, по предварительным данным, может уклоняться от антител.